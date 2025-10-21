यूपी में दीपावली पर घर से निकले युवक का अगले दिन झाड़ियों में मिला शव, गांववाले बोले- हत्या हुई है

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के रानीपुर इलाके में दीपावली के दिन निकले युवक का शव मंगलवार की सुबह झाड़ी में मिला। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगो ने लोगो ने सड़क जमाकर प्रदर्शन किया। काफी समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिए। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है।

रानीपुर इलाके के ग्राम पंचायत सरवा के तिरबेदी पुरवा निवासी पुन्नर सिंह के 21 वर्षीय शुभम दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे थे। परिवारजन के मुताबिक, सोमवार शाम साढ़े सात बजे वह किसी के फोन आने के बाद घर से निकले और रात में घर नहीं पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद कुछ पता नही चला।

सोमवार की सुबह युवक एक शव गांव से थोड़ी दूर खेत के झाड़ी में दिखाई पड़ी। शरीर पर चोट के निशान मिलने पर घर के लोगो ने हत्याकर शव फेंकने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई। इससे नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ो की संख्या में थाने का घेराव कर हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए।