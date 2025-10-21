Language
    यूपी में दीपावली पर घर से निकले युवक का अगले दिन झाड़ियों में मिला शव, गांववाले बोले- हत्या हुई है

    By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    बहराइच के रानीपुर इलाके में दीपावली पर लापता युवक का शव झाड़ी में मिला। शरीर पर चोटों के निशान होने से ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले के रानीपुर इलाके में दीपावली के दिन निकले युवक का शव मंगलवार की सुबह झाड़ी में मिला। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ग्रामीणों ने हत्या कर शव को फेंके जाने का आरोप लगाया है। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज लोगो ने लोगो ने सड़क जमाकर प्रदर्शन किया। काफी समझाने के बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिए। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है।

    रानीपुर इलाके के ग्राम पंचायत सरवा के तिरबेदी पुरवा निवासी पुन्नर सिंह के 21 वर्षीय शुभम दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे थे। परिवारजन के मुताबिक, सोमवार शाम साढ़े सात बजे वह किसी के फोन आने के बाद घर से निकले और रात में घर नहीं पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद कुछ पता नही चला।

    सोमवार की सुबह युवक एक शव गांव से थोड़ी दूर खेत के झाड़ी में दिखाई पड़ी। शरीर पर चोट के निशान मिलने पर घर के लोगो ने हत्याकर शव फेंकने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाने ले आई। इससे नाराज ग्रामीणों ने सैकड़ो की संख्या में थाने का घेराव कर हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए।

    कुछ ही देर बाद सड़क जामकर प्रदर्शन करने लगे। कफो समझाने के बाद ग्रामीण शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिए। अपर पुलिस अधीक्षक रामानन्द कुशवाहा ने बताया कि परिवारजन के आरोप को गंभीरता से लेकर प्रकरण की जांच कर कार्यवाही की जाएगी।