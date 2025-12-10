घंटाघर चौक पर युवक ने घंटों मचाया उत्पात, दो युवकों को उठाकर 20 फुट से नीचे फेंका, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के बीचाेबीच स्थित घंटाघर चौराहे पर बने रोटरी क्लब के प्रतीक स्थल की छत पर मानसिक युवक ने चढ़कर घंटो उत्पात मचाया। उसे उतारने के लिए चढ़े दो युवकों को उसने नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के सीसी कैमरों का तार तोड़ दिया। वाइफाइ को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब दो घंटे की मशक्त के बाद उस पर काबू पाया गया।

नगर कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली इलाके के गुदड़ी किला निवासी धीरज उर्फ रुद्र कुमार मानसिक विक्षिप्त है। उन्होने बताया कि वह घंटाघर चौराहे के बीचोबीच बने प्रतीक स्थल की छत पर मंगलवार की दोपहर चढ़ गया।

कपड़े उतारकर फेंक दिए। वहां से गुजर रहे सीसी कैमरे व वाइफाइ के तारों को तोड़ दिया। अजीबोगरीब हरकत करता रहा। इस दौरान विशेश्वरगंज इलाके के श्रीनगर निवासी राजेश वर्मा व एक अन्य ने उसको नीचे उतारने का प्रयास किया तो दोनों को छत से नीचे फेंक दिया।