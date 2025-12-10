Language
    घंटाघर चौक पर युवक ने घंटों मचाया उत्पात, दो युवकों को उठाकर 20 फुट से नीचे फेंका, मचा हड़कंप

    By Santosh Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच में घंटाघर चौक पर एक युवक ने घंटों तक उत्पात मचाया। उसने दो युवकों को उठाकर 20 फुट से नीचे फेंक दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के बीचाेबीच स्थित घंटाघर चौराहे पर बने रोटरी क्लब के प्रतीक स्थल की छत पर मानसिक युवक ने चढ़कर घंटो उत्पात मचाया। उसे उतारने के लिए चढ़े दो युवकों को उसने नीचे फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के सीसी कैमरों का तार तोड़ दिया। वाइफाइ को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब दो घंटे की मशक्त के बाद उस पर काबू पाया गया।

    नगर कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कोतवाली इलाके के गुदड़ी किला निवासी धीरज उर्फ रुद्र कुमार मानसिक विक्षिप्त है। उन्होने बताया कि वह घंटाघर चौराहे के बीचोबीच बने प्रतीक स्थल की छत पर मंगलवार की दोपहर चढ़ गया।

    कपड़े उतारकर फेंक दिए। वहां से गुजर रहे सीसी कैमरे व वाइफाइ के तारों को तोड़ दिया। अजीबोगरीब हरकत करता रहा। इस दौरान विशेश्वरगंज इलाके के श्रीनगर निवासी राजेश वर्मा व एक अन्य ने उसको नीचे उतारने का प्रयास किया तो दोनों को छत से नीचे फेंक दिया।

    देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। यातायात बाधित हो गया। मौके पर पुलिस टीम व दमकलकर्मियों ने पहुचकर किसी तरह उस पर काबू पाकर उसे नीचे उतारा। इसके बाद हालात सामान्य हुए।