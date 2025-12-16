Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bahraich Wolf Attack: मासूम को मुंह में दबोचकर भागने लगा भेड़िया, घरवालों ने खूंखार जानवर से भिड़कर बचाई जान

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    बहराइच के दनावल गांव में अलाव ताप रहे बालक पर भेड़िया ने हमला कर दिया। दबोचकर भागने के लिए मुड़ा तो परिजन शोर मचाकर बालक को पकड़कर खींचने लगे। इस पर भ ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, कैसरगंज (बहराइच)। दनावल गांव में अलाव ताप रहे बालक पर भेड़िया ने हमला कर दिया। दबोचकर भागने के लिए मुड़ा तो परिजन शोर मचाकर बालक को पकड़कर खींचने लगे। इस पर भेड़िया बालक को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया। बालक को इलाज के लिए सीएचसी कैसरगंज पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के लिए उसे घर भेज दिया गया। वन विभाग की टीम ने कांबिंग तेज करने के साथ ड्रोन से निगरानी बढ़ाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैसरगंज रेंज के ग्राम पंचायत दनावल गांव निवासी यश कुमार अपने परिवार के साथ बैठकर घर के बाहर अलाव ताप रहे थे। उनके साथ उनका पांच वर्षीय बेटा यशकुमार भी अपने बाबा माता प्रसाद के साथ अलाव ताप रहा था। बताया जाता है कि अचानक दबे पांव भेड़िया आ गया और बालक पर हमला बोल दिया।

    जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक वह बालक को दबोचकर भागने के लिए मुड़ गया। हिम्मत दिखाते हुए परिवारजन बालक के पैर को पकड़कर खींचते हुए शोर मचाया और उसको धक्का दिया। इस पर भेड़िया गन्ने के खेत में भाग गया। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। परिवारजन बालक को इलाज के लिए सीएचसी कैसरगंज में भर्ती कराया। जहां पर उपचार करने के बाद बालक को घर भेज दिया गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कांबिंग तेज कर दी है।

    11 लोगों की मौत व छह भेड़िया हो चुके है ढेर

    भेड़िया के हमले में बीते तीन माह में नौ बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग जख्मी हो चुके है। वन विभाग ने अब तक छह भेड़िया को ढेर कर चुका है। बावजूद इसके हमला रूकने का नाम नहीं ले रहा है।

     

    दनावल गांव में भेड़िया के हमले की सूचना पर टीम को मौके पर भेजा गया है। कॉम्‍बिंग के साथ ड्रोन से भी निगरानी तेज की गई है। जल्द ही भेड़िया को पकड़ा जाएगा।- रामसिंह यादव, डीएफओ, बहराइच