Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में गांवों में बनेगा मैरिज लॉन, भव्य भवन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले के गांवों में मैरिज लॉन बनाए जाएंगे। इन मैरिज लॉन में भव्य भवन के साथ सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे ग्रामीणों को शादी और अन्य समारोहों के आयोजन में सुविधा होगी। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में समारोहों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गांव में बनेगा मैरिज लान।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के मैरिज लॉन में होने वाली शादी की तरह अब गांव में भी एक पंचायत उत्सव लॉन बनने जा रहा है। भव्य भवन के साथ लॉन, हाल, शौचालय के निर्माण के साथ ही बैठने के लिए कुर्सी, मेज के अलावा प्रकाश के लिए जनरेटर आदि की सुविधाओं से लैस होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पंचायत उत्सव भवन के निर्माण पर एक करोड़ 41 लाख रुपये की धनराशि खर्च होगी। यह सौगात हर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक चयनित गांव में होनी है। उत्सव भवन बनने के बाद मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में आसानी होगी।

    प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बनाने की योजना है। पहले चरण एक विधानसभा क्षेत्र में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम तीन हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है।

    जिले में सबसे पहला उत्सव भवन महसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भूमि का चयन भी कर लिया है। 1.41 करोड़ से बनने वाला यह पंचायत उत्सव भवन गदामार कला गांव में बनेगा। इसमें एक हाल, स्टेज मंडप, लॉन सहित (सौ लोगों की क्षमता) के तीन कमरे बनेंगे।

    साथ ही एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा भूतल पर शौचालय सहित बनाया जाएगा। पुरुष और महिला शौचालय व रसोईघर आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। तय डिजाइन के अनुरूप ही पंचायत उत्सव भवन बनेगा।

    20 हजार आबादी को मिलेगा फायदा

    गदामार कला गांव के आसपास करीब एक दर्जन मजरे हैं, जिसकी आबादी करीब 20 हजार से अधिक बताई गई हैै। पंचायत उत्सव भवन के बनने से इन आसपास गांवों के ग्रामीण अपने घर की शादियों के साथ अन्य मांगलिक आयोजन करा सकेंगे। इसके लिए क्या कोई शुल्क देना होगा। इसकी तस्वीर साफ नहीं है।

    महसी विधानसभा क्षेत्र के गदामार कला गांव में 1.41 करोड़ से पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा कर लिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। -चंद्रभान सिंह, डीपीआरओ, बहराइच।