यूपी के इस जिले में गांवों में बनेगा मैरिज लॉन, भव्य भवन के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के मैरिज लॉन में होने वाली शादी की तरह अब गांव में भी एक पंचायत उत्सव लॉन बनने जा रहा है। भव्य भवन के साथ लॉन, हाल, शौचालय के निर्माण के साथ ही बैठने के लिए कुर्सी, मेज के अलावा प्रकाश के लिए जनरेटर आदि की सुविधाओं से लैस होगा।

इस पंचायत उत्सव भवन के निर्माण पर एक करोड़ 41 लाख रुपये की धनराशि खर्च होगी। यह सौगात हर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक चयनित गांव में होनी है। उत्सव भवन बनने के बाद मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करने में आसानी होगी।

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बनाने की योजना है। पहले चरण एक विधानसभा क्षेत्र में इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम तीन हजार वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है। जिले में सबसे पहला उत्सव भवन महसी विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भूमि का चयन भी कर लिया है। 1.41 करोड़ से बनने वाला यह पंचायत उत्सव भवन गदामार कला गांव में बनेगा। इसमें एक हाल, स्टेज मंडप, लॉन सहित (सौ लोगों की क्षमता) के तीन कमरे बनेंगे।

साथ ही एक दिव्यांगजन हितैषी कमरा भूतल पर शौचालय सहित बनाया जाएगा। पुरुष और महिला शौचालय व रसोईघर आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। तय डिजाइन के अनुरूप ही पंचायत उत्सव भवन बनेगा।

20 हजार आबादी को मिलेगा फायदा गदामार कला गांव के आसपास करीब एक दर्जन मजरे हैं, जिसकी आबादी करीब 20 हजार से अधिक बताई गई हैै। पंचायत उत्सव भवन के बनने से इन आसपास गांवों के ग्रामीण अपने घर की शादियों के साथ अन्य मांगलिक आयोजन करा सकेंगे। इसके लिए क्या कोई शुल्क देना होगा। इसकी तस्वीर साफ नहीं है।