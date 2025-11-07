Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में चलेंगी दो और सवारी ट्रेनें, कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा कर सकेंगे लोग

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:20 PM (IST)

    नानपारा-मैलानी रेल प्रखंड पर चार नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब प्रखंड पर बिछिया रेलवे स्टेशन से शनिवार से एक अप और एक डाउन सवारी गाड़ी का संचालन होगा। इससे जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सभी कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा कर सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददात, बहराइच। नानपारा-मैलानी रेल प्रखंड पर चार नवंबर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब प्रखंड पर बिछिया रेलवे स्टेशन से शनिवार से एक अप और एक डाउन सवारी गाड़ी का संचालन होगा। इससे जिले के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सभी कम खर्च में लंबी दूरी की यात्रा कर सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखीमपुर खीरी जिले के भीरा रेलवे स्टेशन के पास मई माह में बाढ़ के चलते रेलवे पटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके चलते ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। इससे यात्रियों को समस्याएं हो रही थीं। लखीमपुर जाने के लिए लोगों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता था। चार नवंबर से रेलवे ने दो अप और दो डाउन ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसका लाभ जिले के लोगों को मिल रहा है।

    पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी महेश गुप्त ने बताया कि आठ नवंबर से बिछिया से मैलानी के बीच सवारी गाड़ी 52259 व 52260 संचालित होगी। इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। लोगों को मैलानी, पलिया, तिकुनिया, खैरटिया, भीरा की यात्रा करने में आसानी होगी। इस प्रखंड से ही जिले के लोग पीलीभीत, बरेली व अन्य जिलों की यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए सभी को मैलानी जंक्शन से ट्रेन बदलना होगा।

     

    यह ट्रेन पहले से हो रही संचालित

     

    चार नवंबर से गाड़ी संख्या 52262 व 32264 मैलानी नानपारा के बीच संचालित है। इसके अलावा सवारी गाड़ी 52261 व 52263 सवारी गाड़ी का संचालन नानपारा से मैलानी के मध्य पांच नवंबर से हो रहा है।