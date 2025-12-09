Bahraich News: कतर्नियाघाट में नहीं बल्कि यहां बनेगा पर्यटन सुविधा केंद्र, मिलेंगी फूड कोर्ट, शॉपिंग मार्ट जैसी कई सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बहराइच। पर्यटन विभाग की ओर से कतर्नियाघाट में पर्यटन सुविधा केंद्र निर्माण की हरी झंडी एक वर्ष पूर्व दी गई थी, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्र का हवाला देकर वन विभाग ने जमीन नहीं दी।

जिसके चलते कार्य योजना चित्तौरा झील स्थानांतरित कर दी गई है। अब चित्तौरा में इसका निर्माण होगा। जिससे चित्तौरा की छटा पर्यटन मानचित्र पर बिखरेगी।

प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और ऐतिहासिकल स्थलों को संजोने के लिए बजट जारी किया है। इसके लिए एक वर्ष पूर्व कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की हरी झंडी दी गई थी।

इसके लिए पर्यटन विभाग ने अधिकारियों से वार्ता कर विभिन्न निर्माण के लिए लगभग 10 बीघा जमीन की मांग की थी, लेकिन वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र में जमीन न होने का हवाला दे दिया। जिस पर पर्यटन विभाग ने पुर्नविचार करते हुए कार्य योजना को चित्तौरा के लिए स्थानांतरित कर दिया है।