बहराइच में 14 लाख रुपये की लागत से लगेगी प्लास्टिक अपशिष्ट यूनिट, खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा उपयोग

संवाद सूत्र, पयागपुर/खुटेहना (बहराइच)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत विकास खंड पयागपुर की ग्राम पंचायत बनकटा में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 14 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण समग्र विकास विभाग ने यूनिट के लिए भूमि चयन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि यूनिट का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट को विज्ञानी तरीके से संग्रहीत और निस्तारित करना है। बजट आवंटित होने और शासनादेश जारी होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।