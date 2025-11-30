Language
    बहराइच में 14 लाख रुपये की लागत से लगेगी प्लास्टिक अपशिष्ट यूनिट, खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा उपयोग

    By Santosh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    बहराइच में 14 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएगी। इस इकाई में प्लास्टिक कचरे को खाद में बदला जाएगा, जिसका उपयोग खेतों में किया जा सकेगा। इससे किसानों को लाभ होगा और प्लास्टिक प्रदूषण भी कम होगा। यह पहल जिले में स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देगी।

    14 लाख रुपये की लागत से लगेगी प्लास्टिक अपशिष्ट यूनिट।

    संवाद सूत्र, पयागपुर/खुटेहना (बहराइच)। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत विकास खंड पयागपुर की ग्राम पंचायत बनकटा में कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 14 लाख रुपये की लागत से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण समग्र विकास विभाग ने यूनिट के लिए भूमि चयन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

    खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि यूनिट का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट को विज्ञानी तरीके से संग्रहीत और निस्तारित करना है। बजट आवंटित होने और शासनादेश जारी होने के बाद ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान को निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

    उन्होंने बताया कि प्रोसेस्ड प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किसानों के खेतों में खाद के रूप में किया जा सकेगा। ग्रामीणों का मानना है कि यूनिट के चालू होने से गांव में गंदगी और बीमारियों का प्रकोप कम होगा।

    साथ ही आसपास के गांवों का कचरा भी यहां निस्तारित हो सकेगा। जिससे पूरे क्षेत्र की स्वच्छता में सुधार आएगा। यह परियोजना पयागपुर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी।