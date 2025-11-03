यूपी के इस जिले में तीन आयुर्वेदिक अस्पतालों को मिलेगा अपना भवन, खर्च हुए 1.10 करोड़

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में किराये के भवन में चल रहे तीन राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपना भवन मिलेगा। भवन लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। इस पर एक करोड़ 10 लाख रुपये का खर्च हुआ है। भवन बनने से इलाके के लोगों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

विशेश्वरगंज इलाके के गंगवल बाजार, भग्गड़वा और कुंडासर में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का संचालन होता है, लेकिन यह सभी अस्पताल किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। इससे सरकार को अधिक बजट खर्च करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए तत्कालीन जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजकर निजी भवन निर्माण की जरूरत बताई थी।

सरकार ने अस्पताल निर्माण के लिए हरी झंडी देते हुए बजट मंजूर कर दिया था। कार्यदायी संस्था की ओर से अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी ने बताया कि तीनों अस्पताल के निर्माण पर एक करोड़ 10 लाख रुपये बजट का खर्च होगा। उन्होंने बताया कि भवन बन गया है।