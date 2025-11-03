यूपी के इस जिले में तीन आयुर्वेदिक अस्पतालों को मिलेगा अपना भवन, खर्च हुए 1.10 करोड़
जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में किराये के भवन में चल रहे तीन राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपना भवन मिलेगा। भवन लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। इस पर एक करोड़ 10 लाख रुपये का खर्च हुआ है। भवन बनने से इलाके के लोगों को बेहतर इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।
विशेश्वरगंज इलाके के गंगवल बाजार, भग्गड़वा और कुंडासर में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का संचालन होता है, लेकिन यह सभी अस्पताल किराये के भवन में संचालित हो रहे हैं। इससे सरकार को अधिक बजट खर्च करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए तत्कालीन जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी ने शासन को प्रस्ताव भेजकर निजी भवन निर्माण की जरूरत बताई थी।
सरकार ने अस्पताल निर्माण के लिए हरी झंडी देते हुए बजट मंजूर कर दिया था। कार्यदायी संस्था की ओर से अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी ने बताया कि तीनों अस्पताल के निर्माण पर एक करोड़ 10 लाख रुपये बजट का खर्च होगा। उन्होंने बताया कि भवन बन गया है।
जल्द ही निजी अस्पतालों में संचालन शुरू हो जाएगा। विभाग के गंगवल अस्पताल निर्माण केंद्र सरकार के बजट व कुंडासर तथा भग्गड़वा अस्पताल का निर्माण राज्य सरकार के बजट से हो रहा है।
जल्द होगा हस्तानांतरण
जिले के तीन अस्पताल बनकर तैयार हो गए हैं। उनके हस्तांतरण की कार्रवाई चल रही है। अस्पताल निर्माण होने से विभाग को निजी भवन मिल गया है। इससे सरकार के राजस्व में प्रति वर्ष हजारों की बचत होगी।
राम शंकर सरोज, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
