बहराइच में किशोर का गला रेतकर नदी किनारे फेंका, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के ग्राम कारीकोट निवासी किशोर का गला रेतकर जान से मारने का प्रयास किया गया। गंभीरावस्था में उसे परिवारजन ने लखीमपुर जिले के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कारीकोट निवासी सुरेंद्र प्रताप का 15 वर्षीय बेटा प्रीतम बुधवार को कार्यवश घर से बाहर सरयू किनारे गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसका गला रेत दिया गया। किशोर को घायलावस्था में नदी किनारे फेंक कर आरोपित फरार हो गए।

उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे औरजानकारी परिवारजन को दी गई। आनन-फानन में स्वजन किशोर को लेकर मिहींपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन हालत चिंताजनक देख चिकित्सकों ने उसे बहराइच मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

परिवारजन ने उपचार के लिए उसे लखीमपुर जिले में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि घायलावस्था में किशोर ने हमलावर का नाम लिखकर पुलिस को सौंपा है, लेकिन पुलिस अभी आरोपित के नाम का खुलासा नहीं कर रही है।