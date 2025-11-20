Language
    बहराइच में किशोर का गला रेतकर नदी किनारे फेंका, हालत गंभीर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 10:29 AM (IST)

    बहराइच के सुजौली इलाके में एक किशोर का गला रेतकर हत्या का प्रयास किया गया। गंभीर हालत में उसे लखीमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सरयू नदी के किनारे हुई, जहाँ कुछ अज्ञात लोगों ने किशोर पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और इलाके में दहशत का माहौल है। घायल किशोर ने हमलावर का नाम पुलिस को बताया है।

    जागरण संवाददाता, बहराइचसुजौली इलाके के ग्राम कारीकोट निवासी किशोर का गला रेतकर जान से मारने का प्रयास किया गया। गंभीरावस्था में उसे परिवारजन ने लखीमपुर जिले के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

     कारीकोट निवासी सुरेंद्र प्रताप का 15 वर्षीय बेटा प्रीतम बुधवार को कार्यवश घर से बाहर सरयू किनारे गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसका गला रेत दिया गया। किशोर को घायलावस्था में नदी किनारे फेंक कर आरोपित फरार हो गए

    उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे औरजानकारी परिवारजन को दी गई। आनन-फानन में स्वजन किशोर को लेकर मिहींपुरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन हालत चिंताजनक देख चिकित्सकों ने उसे बहराइच मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया।

    परिवारजन ने उपचार के लिए उसे लखीमपुर जिले में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि घायलावस्था में किशोर ने हमलावर का नाम लिखकर पुलिस को सौंपा है, लेकिन पुलिस अभी आरोपित के नाम का खुलासा नहीं कर रही है।

    थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही पूरी घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।