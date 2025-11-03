संवाद सूत्र, उर्रा (बहराइच)। मंझरा गांव निवासी एक किशोरी शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। उसका शव रविवार शाम बाग में मिला। गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली मुर्तिहा इलाके के ग्राम पंचायत मंझरा के सहजरामपुरवा निवासी 15 वर्षीय निशा शुक्रवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। परिवारजन उसकी तलाश कर रहे थे। रविवार शाम को पिता धनीराम गांव के लोगों के साथ तलाश कर रहे थे। इसी दौरान बाग में शव पड़े होने की जानकारी हुई। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसकी पहचान निशा के रूप में की। उसका गला धारदार हथियार से रेता गया है।