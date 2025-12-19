बहराइच में कथावाचक को सलामी देना का वीडियो वायरल, गार्ड ऑफ ऑनर दिलाने पर घिरे SP
अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले बहराइच के एसपी इस बार विवादों में घिरे हैं। इंटरनेट पर एक लगभग 40 दिन पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। अपने कार्यो को लेकर चर्चा में रहने वाले बहराइच एसपी इस बार विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। किसी संवैधानिक पद पर न होने के बावजूद उनके द्वारा एक कथावाचक को गार्ड आफ आनर दिलाए जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो लगभग 40 दिन पुराना बताया जा रहा है।
जागरण इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जिले की पुलिस लाइन में नवंबर के पहले सप्ताह में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी की कथा का आयोजन हुआ था। आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा ही किए जाने की बात विभागीय सूत्र बताते हैं। प्रसारित वीडियो में देखा जा सकता है कि जिले में पहुंचे कथावाचक के स्वागत में पूरी परेड करवा दी गई।
परेड की अगुवाई खुद एसपी रामनयन सिंह ने की। एसपी कथावाचक को पूरी पुलिस फोर्स की परेड सलामी दिलवा रहे हैं। साथ ही उनके स्वागत में रेड कारपेट भी बिछाई गई है। मामले में पुलिस का कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
