बहराइच में छठे भेड़िये को भी शूटरों ने गोली से उड़ाया, तीन माह में 11 लोगों को बनाया था शिकार
कैसरगंज रेंज में रविवार को दो घंटे की घेराबंदी के बाद वन विभाग के शूटरों ने छठा भेड़िया मार गिराया। यह वन विभाग को 24 घंटे में दूसरी सफलता है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में रविवार को दो घंटे की घेराबंदी के बाद वन विभाग के शूटरों ने छठवें भेड़िया को भी मार गिराया। 24 घंटे अंदर वन विभाग को यह दूसरी सफलता मिली है। भेड़ियों के हमले में तीन माह के अंदर नौ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हुए हैं।
लगातार दो दिन भेड़ियों की मौत की सूचना पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। कैसरगंज रेंज के जरुआ गांव में शनिवार की भोर में एक वर्षीय बच्ची आरवी को भेड़िया दबोच ले गया था। देर शाम उसके शरीर के अवशेष घर से एक किलोमीटर दूर मिले थे।
इसी बीच वन विभाग की टीम ने एक भेड़िया मार गिराया। इसके बाद भी वन विभाग ने सर्च आपरेशन जारी रखा। रविवार देर शाम को भेड़िये की लोकेशन गोड़हिया नंबर चार के जरुआ गांव में नदी की कछार में मिली। अब तक वन विभाग ने छह भेड़ियों को मारने में सफलता हासिल की है। डीएफओ बहराइच रामसिंह यादव ने बताया कि ट्रेस करने के बाद भेड़िया को मार गिराया गया है।
