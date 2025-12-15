बहराइच में छठे भेड़िये को भी शूटरों ने गोली से उड़ाया, तीन माह में 11 लोगों को बनाया था शिकार

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में रविवार को दो घंटे की घेराबंदी के बाद वन विभाग के शूटरों ने छठवें भेड़िया को भी मार गिराया। 24 घंटे अंदर वन विभाग को यह दूसरी सफलता मिली है। भेड़ियों के हमले में तीन माह के अंदर नौ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हुए हैं।

लगातार दो दिन भेड़ियों की मौत की सूचना पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। कैसरगंज रेंज के जरुआ गांव में शनिवार की भोर में एक वर्षीय बच्ची आरवी को भेड़िया दबोच ले गया था। देर शाम उसके शरीर के अवशेष घर से एक किलोमीटर दूर मिले थे।