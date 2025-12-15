Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में छठे भेड़िये को भी शूटरों ने गोली से उड़ाया, तीन माह में 11 लोगों को बनाया था शिकार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:44 AM (IST)

    कैसरगंज रेंज में रविवार को दो घंटे की घेराबंदी के बाद वन विभाग के शूटरों ने छठा भेड़िया मार गिराया। यह वन विभाग को 24 घंटे में दूसरी सफलता है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में रविवार को दो घंटे की घेराबंदी के बाद वन विभाग के शूटरों ने छठवें भेड़िया को भी मार गिराया। 24 घंटे अंदर वन विभाग को यह दूसरी सफलता मिली है। भेड़ियों के हमले में तीन माह के अंदर नौ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगातार दो दिन भेड़ियों की मौत की सूचना पर ग्रामीणों ने राहत महसूस की है। कैसरगंज रेंज के जरुआ गांव में शनिवार की भोर में एक वर्षीय बच्ची आरवी को भेड़िया दबोच ले गया था। देर शाम उसके शरीर के अवशेष घर से एक किलोमीटर दूर मिले थे।

    इसी बीच वन विभाग की टीम ने एक भेड़िया मार गिराया। इसके बाद भी वन विभाग ने सर्च आपरेशन जारी रखा। रविवार देर शाम को भेड़िये की लोकेशन गोड़हिया नंबर चार के जरुआ गांव में नदी की कछार में मिली। अब तक वन विभाग ने छह भेड़ियों को मारने में सफलता हासिल की है। डीएफओ बहराइच रामसिंह यादव ने बताया कि ट्रेस करने के बाद भेड़िया को मार गिराया गया है।