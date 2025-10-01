Language
    बहराइच में 6 लोगों की मौत से हड़कंप, दो किशोरों की हत्या के बाद किसान ने खुद को परिवार समेत लगाई आग

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    बहराइच के रामगांव इलाके के टेपरहा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पुलिस ने छह शव बरामद किए हैं जिनमें दो लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई है जबकि चार शव अधजले हालत में मिले हैं। मृतकों में एक महिला दो बालिकाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image
    बहराइच में छह शव मिलने से मचा हड़कंप - प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बहराइच। रामगांव इलाके के ग्राम पंचायत टेपरहा के निंदूरपुरवा गांव में दो किशोरों की हत्या करने के बाद युवक ने खुद को परिवार समेत कमरे में बंद कर आग लगा ली। मौके पर छह लोगों की मौत हो गई।

    जानकारी के बाद पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत है। चार थानों की पुलिस व दो कंपनी पीएसी भेजी गई है। आइजी अमित पाठक ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल तलाश रही है।

    रामगांव इलाके के निंदूरपुरवा टेपरहा गांव निवासी विजय कुमार खेती बाड़ी और पशुपालन का काम करते थे। बताया जाता है कि बुधवार सुबह घर पर लहसुन को साफ करने के लिए उसने गांव निवासी 12 वर्षीय सूरज यादव, 13 वर्षीय शनि वर्मा व 15 वर्षीय किशन को घर बुलाया था।

    थोड़ी देर बाद उसने किशन को खेत में पेड़ की डाली साफ करने के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद किशोरों ने घर जाने की बात कही। इससे नाराज होकर विजय ने सूरज व शनि की धारदार हथियार से हत्या कर दी।

    इसके बाद उसने पत्नी व छह वर्षीय बेटी छोटकी व आठ वर्षीय प्रेरणा को कमरे में ले जाकर बंद कर लिया और कमरे में आग लगा लिया। धुआं उठने के बाद जब ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई तो बड़ी संख्या में लोग उसके घर के बाहर पहुंचे। इस दौरान आग की लपटों से पूरा घर घिर चुका था।

    जानकारी पुलिस व दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को आंगन में खून से लथपथ दो किशोरों के शव मिले। इसके बाद दमकल कर्मियों ने जब कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया तो घर के कमरे का दरवाजा बंद मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो अंदर से बंद था।

    दरवाजा तोड़ने के बाद विजय, उसकी पत्नी एवं दो बेटियों का अधजला शव भी कमरे के भीतर से बरामद हुआ। किशन ने बताया कि यदि वह पेड़ की डाल छांटने न गया होता तो शायद उसकी भी हत्या हो जाती। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

    जानकारी मिलते ही डीएम अक्षय त्रिपाठी, एसपी आरएन सिंह, एसडीएम सदर पूजा चौधरी, एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी, सीओ डीके श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष मदनलाल समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य का संकलन किया। जानकारी पाकर देवीपाटन मंडल के आइजी अमित पाठक भी घटनास्थल की ओर रवाना हुए।