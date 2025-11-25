SIR का काम तय समय पर पूरा करने वाले टॉप-10 BLO को परिवार संग डिनर पार्टी, यूपी में SDM का एलान
बहराइच में एसडीएम सदर ने एक अनूठी पहल की है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को समय से पहले पूरा करने वाले टॉप 10 बीएलओ को एसडीएम परिवार के साथ डिनर पार्टी देंगी। एसडीएम की इस घोषणा से बीएलओ में कार्य करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और एसआईआर कार्य में तेजी आई है। कई बीएलओ 50% से अधिक कार्य पूरा कर चुके हैं।
जागरण संवाददाता, बहराइच। सदर बहराइच विधानसभा-286 में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को तय समय से पहले पूरा करने वाले टाप-10 बीएलओ को सदर एसडीएम परिवार संग डिनर पार्टी देंगी।
रोजाना हो रहे एसआइआर कार्य की खुद देखरेख कर रहीं है। यह पहल एसडीएम ने बीएलओ के हौसला आफजाई करने के लिए किया है, जिससे कार्य करने का कंपटीशन बढ़े और तेजी से कार्य को किया जा सके।
जिलेभर में एसआइआर का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जहां कुछ बीएलओ के कार्य में लापरवाही की बात सामने आ रही है। वहीं, कई बीएलओ एसआइआर कार्य को तय समय से पहले पूरा करके अपनी कार्य क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए भी लगे हुए है।
बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ का हौसला आफजाई करने के लिए सदर एसडीएम / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूजा चौधरी ने एक पहल की है। उन्होने घोषणा किया है कि जो बीएलओ तय समय सीमा से तीन दिन पहले अपने कार्य को शत-प्रतिशत पूरा कर लेंगे, उन्हे परिवार संग लेजर रिसार्ट में डिनर पार्टी दी जाएगी।
तय समय से कार्य पूरा करने वाले बीएलओ में टाप-10 की सूची बनाई जाएगी और उन्हे पार्टी दी जाएगी। इस घोषणा के बाद बीएलओ ने अपने कार्य में और तेजी बढ़ा दी है।
सात बीएलओ कर चुके है 50 फीसद से अधिक कार्य
सदर विधानसभा बहराइच में एसआइआर कार्य में लगे 412 बीएलओ में सात बीएलओ अपने कार्य का 50 फीसद कार्य पूरा कर चुके है, कई बीएलओ 40 फीसद तक पहुंच चुके है। ऐसे में सभी के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है।
सदर विधानसभा में चार लाख 13 हजार 934 मतदाता है। अब तक एक लाख मतदाताओं तक बीएलओ पहुंचकर फार्म को भरवा चुके है। तय समय के तीन दिन पहले कार्य पूरा करने वाले टाप-10 बीएलओ को डिनर पार्टी देने की घोषणा की गई है।
पूजा चौधरी, एसडीएम सदर
