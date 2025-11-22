Language
    बहराइच में दवा कारोबारी के घर लूटपाट, चोरों ने जेवरात समेत 65 लाख का माल लेकर हुए फरार

    By Santosh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 10:48 PM (IST)

    बहराइच में एक दवा व्यापारी के घर पर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 65 लाख रुपये के जेवरात और कीमती सामान लूट लिए। घटना के समय व्यापारी परिवार सहित घर पर नहीं थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे दवा कारोबारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दे रही है।

    बहराइच में दवा कारोबारी के घर लूटपाट।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। दरगाह इलाके के ओवरब्रिज के पास स्थित डीएसएल ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहने वाले दवा कारोबारी के घर से चोरों ने नकदी व जेवरात समेत 60 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। वीआईपी कॉलोनी में हुई चोरी के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

    पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। कुछ अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही घटना का राजफाश कर दिया जाएगा।

    कॉलोनी में रहने वाले मनोज कुमार तुलस्यान की छावनी बाजार में दवा की दुकान है। आरोप है कि उनके घर अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले कुछ लोग आए थे।

    आरोप है कि उनकी पत्नी को कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर पांच लाख की नकदी व 60 लाख के जेवर चोरी कर सभी फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लाखों की चोरी की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष रामाज्ञा सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

    एसओ ने बताया कि पीड़ित मनोज कुमार तुलस्यान की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जल्द ही पूरी घटना का राजफाश करते हुए चोरी गया माल बरामद कर लिया जाएगा।

    ताला तोड़कर हजारों का सामान चोरी

    महसी के हरदी इलाके के गलकारा निवासी हवलदार सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में उल्लेख किया है कि शुक्रवार की रात चोर ताला तोड़कर कमरे में घुस गए। बक्से में रखा नौ हजार रुपये नकदी व जेवरात उठा ले गए।

    सुबह परिवारजन को घटना की जानकारी हुई। कमरे का सामान बिखरा देख लोग सन्न रह गए। चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है।