बहराइच में एक ही दिन में कई हादसे, श्रावस्ती निवासी समेत दो लोगों की मौत; पांच घायल

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में अलग-अलग सड़क हादसे हो गए। हादसों में श्रावस्ती निवासी ग्रामीण समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि पांच लोग घायल हो गए। घायलों को आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने हादसों की जांच शुरू कर दी है।

श्रावस्ती जिले के सोनवा इलाके के ककंधू निवासी 50 वर्षीय गिरधारी सोनार अपने साथी गांव निवासी 28 वर्षीय मुन्नू के साथ बाइक से बहराइच जिले में रिश्तेदारी में आ रहे थे। शुक्रवार को दरगाह इलाके में रहवा गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया। यहां पर चिकित्सक डा. रामेंद्र त्रिपाठी ने गिरधारी को मृत घाेषित कर दिया। जबकि मुन्नू की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। गल्ला मंडी चौकी इंचार्ज उमेश चंद्र ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया गया है।

तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इलाके के ही सांसरपारा में मवेशी सामने आ जाने से बाइक सवार गांव निवासी कौशल कुमार व सड़क से जा रहे रमजान मवेशी के आने से घायल हो गए। उन्हें परिवारजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कोतवाली देहात इलाके डीहा में बाइक व साइकिल की आमने सामने टक्कर में प्रमोद, बालकराम घायल हो गए। फखरपुर इलाके के महमूदपुर निवासी 45 वर्षीय दिनेश कोतवाली देहात के अनवरगंज में अपनी ससुराल में रहकर रिक्शा चलाते थे।