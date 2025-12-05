बहराइच में अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में युवक समेत तीन लोगों की मौत, दो घायल

जागरण टीम, बहराइच। जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में युवक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। दो लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसरगंज : इलाके के चकपिहानी चौराहे के पास बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बुलाकीपुरवा निवासी 20 वर्षीय श्रीपाल व फुसहा टेंडवा भग्गड़वा निवासी प्रेमलाल घायल हो गए। दोनों को आसपास के लोगों की मदद से सीएचसी कैसरगंज पहुंचाया गया। यहां पर चिकित्सक ने श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया। प्रेमलाल की हालत गंभीर होने पर ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। थानाध्यक्ष बृजेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।

लखनऊ-बहराइच हाईवे पर जरवलरोड इलाके में झुकिया मोड़ के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार मारुति कार ने साइकिल सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। सूचना पर घाघराघाट चौकी इंचार्ज दिनेश कुशवाहा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।



शिवपुर : खैरीघाट इलाके के बरदहा बाजार निवासी दिलीप कुमार मंगलवार को अपनी पत्नी सुमन के साथ नानपारा बाइक से कास्मेटिक का सामान खरीदने गए थे। खरीदारी कर घर वापस लौटते समय रात में कोतवाली नानपारा इलाके के कोटवा गांव के निकट नहर के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दिलीप घायल हो गए थे।