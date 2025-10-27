Language
    Bahraich Accident: बहराइच में हुए सड़क हादसों में एक की मौत, 16 लोग घायल

    By Santosh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    बहराइच में अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। बौंडी में बस और ट्रैक्टर की टक्कर में 12 लोग घायल हुए। फखरपुर में मोटर मैकेनिक की दुर्घटना में मौत हो गई। मटेरा और चित्तौरा में भी सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    जागरण टीम, बहराइच। जिले के अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक की शिनाख्त फखरपुर इलाका निवासी के रूप में की गई है।

    बौंडी : बरेली के मनौना धाम से श्रद्धालुओं को लेकर निजी बस बहराइच आ रही थी। बौंडी इलाके के सेमगढ़ा चौराहे पर ईंट लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्राली अचानक बस के सामने आ गई। इस दौरान बस और ट्रैक्टर ट्राली में भिड़ंत हो गई और दोनों वाहन सड़क किनारे खड्ड में पलट गए। हादसे में बस में सवार 10 व ट्रैक्टर चालक समेत 12 लोग घायल हो गए। थानाध्यक्ष टीएन मौर्या ने बताया कि हादसे में ट्रैक्टर चालक कोतवाली देहात इलाके के खलीलपुर बेरिया गांव निवासी सतीश व श्रमिक मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए।

    एसओ ने बताया बस में सवार अधिकतर सवारियां उतर चुकी थी। हादसे में दरगाह शरीफ इलाके के कल्पीपारा निवासी संगीता, बुधनी, केशवकुंडा के बनवारी वर्मा समेत 10 लोग चोटिल हुए थे। सभी घायलों को उपचार के लिए फखरपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने ट्रैक्टर चालक सतीश की हालत चिंताजनक देख उसे बहराइच मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर किया था जहां से उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

    महसी : फखरपुर इलाके के घासीपुर निवासी मोहम्मद अनवर उर्फ मुन्ना मोटर मैकेनिक था । परिवारजन के अनुसार रविवार रात वह सीतापुर से मोटर बनाकर बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया जिससे उसकी मौत हो गई।

    मटेरा : इलाके के बहराइच-नानपारा हाईवे पर डिहवा के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कस्बा के रहने वाले सुनील व शेरू चोटिल हो गए।

    चित्तौरा : देहात कोतवाली इलाके के बहराइच-गोंड़ा हाईवे पर अचानक सड़क पर आये मवेशी को बचाने के प्रयास में दरगाह निवासी शफीक व सोनू चोटिल हो गए। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया है।