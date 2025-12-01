बहराइच में बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके में सोमवार को बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। मौके पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, माेतीपुर इलाके में ही अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मोतीपुर इलाके के मीरनपुरवा निवासी 26 वर्षीय अर्जुन अपने पिता रूपलाल के साथ नानपारा स्थित शादी समाराेह में रविवार की शाम आए थे। बताया जाता है कि देर रात वापस लौटते समय गायघाट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया।

मौके पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। मोतीपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आसपास लगे सीसी कैमरों से वाहन की पहचान की जाएगी। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

मोतीपुर इलाके के ग्राम गोपिया स्थित कदम पुलिया के पास रविवार की देर रात दो मोटर साइकिल सवारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर सवार जियाराम व राजितराम सवार रहे तो दूसरी बाइक पर करन, रोहित तथा अमन बैठे थे। हादसे में जियाराम व करन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य तीनों को मामूली चोटें आई।