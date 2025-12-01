Language
    बहराइच में बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की दर्दनाक मौत

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    बहराइच में एक हृदयविदारक घटना में एक अज्ञात वाहन ने बाइक पर सवार पिता और पुत्र को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप पुत्र की तत्काल मृत्यु हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मोतीपुर इलाके में सोमवार को बाइक सवार पिता-पुत्र को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया। मौके पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, माेतीपुर इलाके में ही अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में पांच लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    मोतीपुर इलाके के मीरनपुरवा निवासी 26 वर्षीय अर्जुन अपने पिता रूपलाल के साथ नानपारा स्थित शादी समाराेह में रविवार की शाम आए थे। बताया जाता है कि देर रात वापस लौटते समय गायघाट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया।

    मौके पर ही बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। मोतीपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि आसपास लगे सीसी कैमरों से वाहन की पहचान की जाएगी। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    मोतीपुर इलाके के ग्राम गोपिया स्थित कदम पुलिया के पास रविवार की देर रात दो मोटर साइकिल सवारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर सवार जियाराम व राजितराम सवार रहे तो दूसरी बाइक पर करन, रोहित तथा अमन बैठे थे। हादसे में जियाराम व करन गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य तीनों को मामूली चोटें आई।

    वनरोज से टकराने पर वाहन क्षतिग्रस्त

    नानपारा-बहराइच हाईवे पर स्थित रामगांव इलाके के बिसवरिया के पास सोमवार की भोर वनरोज से टकराकर कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में वाहन चला रहे नानपारा निवासी राेहित श्रीवास्तव एयरबैग खुलने से बाल-बाल बच गए। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।