जरवल-बहराइच रेल लाइन के लिए 62 ग्राम पंचायतों की जमीन होगी अधिग्रहीत, एक सप्ताह में खतौनी उपलब्ध कराने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बहराइच। जरवल-बहराइच व खलीलाबाद रेल लाइन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। इसके लिए सोमवार को जिलाधिकारी ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने परियोजनाओं को अमल में लाने के लिए शीघ्र ही जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। जरवल बहराइच रेल लाइन के लिए 62 ग्राम पंचायतों से जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने की। बैठक में अधिशासी अभियंता/सर्वेयर एनईआर द्वारा जरवल-बहराइच की प्रस्तावित नई रेल लाइन योजना को पीपीटी माध्यम से दिखाया तथा योजना संबंधी ग्रामों का विवरण प्रस्तुत किया। योजना में जिले के 62 ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। डीएम ने बहराइच खलीलाबाद नई रेल लाइन के बहराइच सेक्शन में प्रभावित पांच ग्रामों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को निर्देश दिए। एनएचएआई के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि जो भूमि वन विभाग के नाम होनी है, उसका प्रस्ताव उपजिलाधिकारी नानपारा को उपलब्ध कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि योजना प्रभावित सभी जिन 62 ग्राम में थ्रीडी का प्रकाशन हो गया है, उनके राजस्व अभिलेख खसरा, खतौनी आदि सक्षम प्राधिकारी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं।

प्रबंध निदेशक एनएचएआई प्रशांत बाजपेयी ने जिले में प्रस्तावित गोरखपुर शामली हाईस्पीड एक्सेस कांट्रोल कॉरिडोर की जानकारी उपलब्ध कराई तथा बताया कि कॉरिडोर के निर्माण के लिए बहराइच, कैसरगंज, महसी तहसील के कुल 54 ग्रामों की भूमि प्रभावित होगी। प्रबंध निदेशक एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति करने तथा सभी 54 ग्रामों के राजस्व मैप उपलब्ध कराने के लिए पत्र प्रस्तुत किया। डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट बहराइच को निर्देशित किया की गोरखपुर शामली हाईस्पीड एक्सेस कांट्रोल कॉरिडोर के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित किए जाने को पत्रावली प्रस्तुत करें।