    बहराइच में 36 घंटे तक चली व्यापारी के घर छापेमारी, अहम दस्तावेज मिलने की चर्चाएं

    By Santosh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    बहराइच में एक व्यापारी के घर पर 36 घंटे तक चली छापेमारी से सनसनी फैल गई। सूत्रों के अनुसार, छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। दस्तावेजों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। देहात काेतवाली इलाके के बंजारी मोड़ स्थित रहने वाले एक व्यापारी के घर पर चल रही छापेमारी 36 घंटे बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। चर्चाएं हैं कि छापेमारी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं। चर्चा तो यहां तक भी है कि खास ट्रांजक्शन के रिकॉर्ड वाली मोबाइल अभी टीम के हाथ नहीं लग सकी है, जिसकी छानबीन के लिए टीम जिले में ही डेरा डाले हुए है। चर्चा यह भी है कि बोगस फर्म के जरिए हवाला की रकम खपाने व नेपाल सीमा पर अवैध गतिविधियों में भी संलिप्तता का संदेह है।

    शहर के बड़े कारोबारी बंजारी मोड़ निवासी मोइन के 12 ठिकानों पर आयकर टीम ने छापेमारी की है। इनमें बहराइच स्थित आवास समेत आगरा, मथुरा व बरेली के ठिकाने भी शामिल हैं। आयकर विभाग की टीम बुधवार की सुबह करीब नौ बजे छापेमारी के लिए बहराइच पहुंची थी और 36 घंटे बाद भी टीम जिले में जमी है। माना जा रहा है कि व्यापारी के घर छापेमारी में टीम को कई अहम दस्तावेज मिले हैं।

    मोइन के पिता के नाम नगीन मोल्डिंग कंपनी पंजीकृत है, जो प्लास्टिक का कारोबार करती है। इसके अलावा रियल स्टेट की नगीन इंफ्रा हाइटस व पिन क्रास कंपनियां भी हैं, जो नगीन मोल्डिंग कंपनी को दिखावे के लिए चलाया जा रहा है। यही, नहीं रियल स्टेट की कई बोगस फर्में बनाए जाने की बात सूत्र बताते हैं।

    पिछले पांच-छह वर्षों में मोइन के पास करोड़ों रुपये की संपत्तियां जुटाने व कारोबार को कई गुणा बढ़ाने पर उसकी गतिविधियों पर संदेह गहराया था। इसी के मद्देनजर उस पर नजर रखी जा रही थी। इसके अलावा उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। आयकर विभाग की टीम ने मोइन के आवास के अगल-बगल व खाली पड़े प्लाटों में देर रात तक छानबीन की। टीम अभी भी बहराइच में डेरा डाले हुए है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है।