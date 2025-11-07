Language
    बहराइच में मकान-दुकान और जमीन का चार दिन नहीं होगा बैनामा, सर्वर में बदलाव की वजह से नहीं होगा काम

    By Ritesh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    बहराइच में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर में बदलाव होने के कारण 8 से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री कार्य बाधित रहेगा। इस दौरान मकान, दुकान और जमीन का बैनामा नहीं हो पाएगा। हालांकि, 8 और 9 नवंबर को अवकाश रहेगा, लेकिन 10 और 11 नवंबर को लोगों को परेशानी होगी। सर्वर अपग्रेड होने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार होगा।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सर्वर में आज से बदलाव होने जा रहा है। इसके चलते आठ से 11 नवंबर तक सर्वर पर कोई भी विभागीय कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसे में लगातार चार दिन मकान, दुकान और जमीन आदि संपत्तियों के बैनामें नहीं होंगे। राहत की बात बस इतनी है कि आठ और नौ नवंबर को अवकाश के चलते कार्यालय नहीं खुलेंगे, जबकि 10 और 11 नवंबर को आमजनों को दो दिन का इंतजार करना पड़ेगा।

    जिले समेत पूरे उत्तर प्रदेश में आठ से 11 नवंबर तक रजिस्ट्री (उपनिबंधक) कार्यालयों में कोई भी कार्य नहीं होगा। इस अवधि में बैनामा, दस्तावेज पंजीकरण या किसी प्रकार की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ठप रहेगी। शासन स्तर से सर्वर बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके चलते ऑनलाइन सिस्टम चार दिन तक बंद रहेगा।

    बताया जा रहा है कि विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर का डाटा अब राष्ट्रीय सर्वर नेशन गर्वमेंट क्लाउड (एजीसी) पर स्थानांतरण किया जा रहा है। ऐसे में जिले के छह तहसीलों में चल रहे उप निबंधक कार्यालयों में भी चार दिनों तक मकान, दुकान, जमीन आदि संपत्तियों के बैनामों के साथ अन्य कोई भी विभागीय कार्य नहीं हो सकेंगे। हालांकि इन चार दिनों में दो दिन शनिवार और रविवार को अवकाश के चलते वैसे भी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि सोमवार और मंगलवार को बैनामे कराने वालों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी।

     

    प्रतिदिन होते हैं लगभग 150 बैनामें

     

    जिले में बहराइच सदर, कैसरगंज, पयागपुर, नानपारा, महसी और मिहींपुरवा तहसीलों में उप निबंधक कार्यालय स्थापित हैं। इन कार्यालयों में प्रतिदिन लगभग 150 की संख्या में संपत्तियों के बैनामें होते हैं। इसके अलावा नकल, मुआयना और भार मुक्त प्रमाण पत्र आदि के लिए भी आनलाइन शुल्क जमा करना होता है। यह कार्य भी इस बीच नहीं हो पाएंगे। ऐसे में यहां काम कराने आने वालों को दो दिनों तक दिक्कतें उठानी पड़ेंगी।

     

    12 नवंबर से होंगे कार्य

     

    सर्वर परिवर्तन के दौरान तकनीकी परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से सभी कार्यालयों का कार्य पहले की तरह सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। सर्वर अपग्रेड होने से आगे बेहतर और तेज रजिस्ट्री प्रक्रिया संभव होगी।- एसबी चंद्र, एआईजी स्टांप, बहराइच।

     