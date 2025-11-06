बहराइच में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लखीमपुर के इनामी समेत पांच अपराधी गिरफ्तार; दो फरार

जागरण संवाददाता, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा से सटे रुपईडीहा इलाके में पुलिस व इनामी बदमाशों की बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई। घेराबंदी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। दो लोग मौके फरार हो गए। गोली लगने से घायल दो बदमाशों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपितों में चार लोग लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी। इनमें तीन ईनामी भी शामिल हैं । पकड़े गए आरोपितों के पास से तमंचा , कारतूस ,नकदी, जेवरात समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।

एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि लखीमपुर जिले के ईनामी अपराधियों का गैंग बहराइच में होने की सूचना पर जिले के पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया था। एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि सूचना को गंभीरता से लिया गया। इसी क्रम में बुधवार रात रुपईडीहा थानाध्यक्ष रमेश रावत को मुखबिर से सूचना मिली की नवाबगंज के पटना कालोनी से कुछ बदमाश इको वैन से रुपईडीहा से चिकनिया की तरफ आ रहे हैं और इनमें लखीमपुर निवासी भी शामिल हैं।

एसओ ने तत्काल टीम के साथ चिकनिया रोड पर घेराबंदी की। देर रात पटना कालोनी की तरफ से एक इको वैन वाहन को आता देख जब पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में जोखे उर्फ चोखे व मुनव्वर के पैर में गोली लग गई।

घेराबंदी कर मौके से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी चरदा ले जाया गया था जहां से उन्हें बहराइच मेडिकल कालेज रेफर किया गया। पूछताछ के बाद खैरीघाट एक सराफा व्यापारी को भी पुलिस ने पकड़ा है जो चोरी के जेवरात खरीदने का काम करता था।







पकड़े गए आरोपितों का विवरण



पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए आरोपितों में लखीमपुर के धौरहरा के सिसैया कला निवासी मुनौवर खान जिस पर 10 हजार का ईनाम, मोहम्मद बबलू खान ,ईसानगर के दामों बेहद निवासी जोखे उर्फ चोखे, ईसानगर के सिंघोडा निवासी छोटे लाल उर्फ छोटन पर 15-15 हजार घोषित है। खैरीघाट के शिवपुर बाजार निवासी विजय सोनी शामिल हैं। आरोपितों का आपराधिक इतिहास भी है।







आरोपितों के पास से हुई बरामदगी



एक वैन, 45 हजार नकदी, एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, बाला, झुमकी, चांदी की दो पाजेब, छह सिक्का, छह जोड़ी पायल, एक गले की माला, कमर की करधन,चांदी का कड़ा, करधन, बिछुआ, तमंचा व कारतूस बरामद किया गया।



