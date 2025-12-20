UP Panchayat Chunav: बहराइच में पहली बार वोट डालेंगे 1.29 लाख वोटर्स, इस दिन होगा अनंतिम सूची का प्रकाशन
बहराइच में अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा।
इस बार 25,94,494 मतदाता गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। मतदाता सूची में शामिल हुए 1,29,312 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। जबकि सर्वे के दौरान मृतक और जिले से बाहर जाने वाले 2,64,392 मतदाताओं के नाम काट भी दिए गए हैं।
जिले के 1043 पंचायतों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव कराया जाएगा। 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। पंचायत एवं नगरीय निकाय कार्यालय की ओर से मतदाता सूची फीडिंग आदि का काम पूरा कर लिया गया है।
मतदाताओं की वार्डों व पंचायतों से मैपिंग का काम किया जा रहा है। इस तरह से पिछले चुनाव में जहां 24.65 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। वहीं, इस बार 25.94 लाख मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।
ऐसे में पिछले चुनाव के सापेक्ष इस बार 1.29 लाख अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं 2.64 लाख मतदाता फर्जी पाए गए। इसमें बड़े पैमाने पर मृतक होने के बावजूद भी वोटरलिस्ट में पंजीकृत थे। इसके अलावा कई मतदाता जिला छोड़कर दूसरी जगह बस गए।
ब्लॉक-वार मतदाता पुनरीक्षण विवरण
|क्र.सं.
|ब्लॉक का नाम
|पहले (मतदाता)
|अब (मतदाता)
|1
|जरवल
|1,67,073
|1,79,065
|2
|कैसरगंज
|1,30,386
|1,37,856
|3
|हुजूरपुर
|1,53,171
|1,63,007
|4
|फखरपुर
|2,01,110
|2,12,961
|5
|तेजवापुर
|1,65,836
|1,78,712
|6
|बलहा
|1,90,118
|1,94,482
|7
|महसी
|1,74,967
|1,88,821
|8
|शिवपुर
|1,90,487
|2,07,233
|9
|मिहींपुरवा
|2,71,797
|2,67,675
|10
|नवाबगंज
|1,42,494
|1,50,060
|11
|चित्तौरा
|1,89,061
|2,01,942
|12
|रिसिया
|1,72,228
|1,80,629
|13
|पयागपुर
|1,46,131
|1,52,387
|14
|विशेश्वरगंज
|1,70,323
|1,79,664
पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। 23 दिसंबर को अनंतिम सूची का प्रकाशन होगा। इस बार 1.29 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं, जबकि 2.64 लाख फर्जी नाम हटाए गए हैं।
- अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी, बहराइच।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।