बहराइच में पंचायत चुनाव की चर्चा में चटकी लाठियां, चले ईंट पत्थर; 12 घायल

संवाद सूत्र, जागरण, फखरपुर (बहराइच)। इलाके के बेदौरा ग्राम पंचायत में रविवार रात पंचायत चुनाव की चर्चा के दौरान दो पक्षो में कहासुनी होने लगी। मामला तूल पकड़ने के बाद बड़ी संख्या में दोनों ओर के एकत्रित हो गए।

देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चटकने के साथ ईंट पत्थर भी चले। जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पंचायत चुनाव होने में अभी समय है। बावजूद इसके समर्थक अभी से इलाके में अपना प्रभाव जमाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इलाके के घरुवा बेंदौरा गांव में रविवार रात को राम नारायण व क्षेत्र पंचायत सदस्य राम सूरत आपस में क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे।