Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में पंचायत चुनाव की चर्चा में चटकी लाठियां, चले ईंट पत्थर; 12 घायल

    By Raju Jaiswal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:04 PM (IST)

    बहराइच के बेदौरा ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव की चर्चा के दौरान दो गुटों में विवाद हो गया। बात बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दोनों पक्ष ने दी थाने में तहरीर, पुलिस ने शुरू की जांच। जागरण

    संवाद सूत्र, जागरण, फखरपुर (बहराइच)। इलाके के बेदौरा ग्राम पंचायत में रविवार रात पंचायत चुनाव की चर्चा के दौरान दो पक्षो में कहासुनी होने लगी। मामला तूल पकड़ने के बाद बड़ी संख्या में दोनों ओर के एकत्रित हो गए।

    देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चटकने के साथ ईंट पत्थर भी चले। जिसमें 12 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पंचायत चुनाव होने में अभी समय है। बावजूद इसके समर्थक अभी से इलाके में अपना प्रभाव जमाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इलाके के घरुवा बेंदौरा गांव में रविवार रात को राम नारायण व क्षेत्र पंचायत सदस्य राम सूरत आपस में क्षेत्र पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस ज‍िले में द‍िवाली से पहले फिर सक्रिय हुए मिलावटखोर, शहर से गांव तक बिछाया जाल

    चर्चा के दौरान बात बिगड़ गई और दोनों का आपस में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। दोनों पक्षो में लाठी डंडे चलने लगे। जिसमें सुनील चौहान,मनोज,दिनेश चौहान,राम केवल,लज्जावती, रामसमुझ,अमरजीत,रंजीत,अयोध्या, नारायण,सुशीला समेत 12 लोग घायल हो गए।

    मामला बढ़ता देख ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी। जानकारी के बाद एसओ ब्रंहानंद गौड पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों ने नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजवाया । दोनों पक्ष ने थाने में तहरीर दिया पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसओड ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।