Bahraich News: छह बच्चाें की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, काट दिया था गला

जागरण संवाददाता, बहराइचः छह बच्चाें की मां का पड़ाेस में रहने वाले 20 वर्ष के युवक पर ऐसा दिल आया कि उसने पति काे ही ठिकाने लगा दिया। जमीनी रंजिश में चचिया ससुर समेत तीन लोगों पर पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर मामले को मोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने 32 वर्षीया हसीना और प्रेमी अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अलीनगर गांव में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले का खैरीघाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने रविवार को राजफाश कर दिया। पति महिला के प्रेम में बाधा बन रहा था ताे उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकाे ठिकाने लगा दिया। खैरीघाट के अलीनगर गांव के 35 वर्षीय जाकिर अली का शव शनिवार की सुबह घर के बरामदे में मिला था। उनकी गला रेतकर हत्या की गई थी। मृतका की पत्नी ने जमीनी रंजिश में चचिया ससुर समेत तीन लोगाें पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी हसीना बेगम का गांव के ही अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें पति बाधा बन रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी के साथ प्लान बनाया और प्रेमी को बुलाकर सो रहे पति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दिया। उसके बाद बरामदे में लाकर चाकू से गला रेत दिया।