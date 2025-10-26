Language
    Bahraich News: छह बच्चाें की मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, काट दिया था गला

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    Bahraich Crime News: युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पति उसके प्रेम में बाधा बन रहा था। जमीनी रंजिश में चचिया ससुर समेत तीन लोगों पर पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर मामले को मोड़ने का प्रयास किया था, लेेकिन पुलिस ने राजफाश करते हुए प्रेमी व महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी

    जागरण संवाददाता, बहराइचः छह बच्चाें की मां का पड़ाेस में रहने वाले 20 वर्ष के युवक पर ऐसा दिल आया कि उसने पति काे ही ठिकाने लगा दिया। जमीनी रंजिश में चचिया ससुर समेत तीन लोगों पर पत्नी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर मामले को मोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने 32 वर्षीया हसीना और प्रेमी अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    अलीनगर गांव में युवक की गला रेतकर हत्या के मामले का खैरीघाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने रविवार को राजफाश कर दिया। पति महिला के प्रेम में बाधा बन रहा था ताे उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकाे ठिकाने लगा दिया। खैरीघाट के अलीनगर गांव के 35 वर्षीय जाकिर अली का शव शनिवार की सुबह घर के बरामदे में मिला था। उनकी गला रेतकर हत्या की गई थी। मृतका की पत्नी ने जमीनी रंजिश में चचिया ससुर समेत तीन लोगाें पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

    पुलिस लाइन सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी हसीना बेगम का गांव के ही अब्दुल सलाम उर्फ पिद्दी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें पति बाधा बन रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने प्रेमी के साथ प्लान बनाया और प्रेमी को बुलाकर सो रहे पति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दिया। उसके बाद बरामदे में लाकर चाकू से गला रेत दिया।

    हत्या की बात किसी को पता न चले, इसके लिए पत्नी ने चचिया ससुर से चल रहे जमीनी विवाद को दिखाते हुए तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। एएसपी ने बताया कि जांच के दौरान शक की सुई महिला पर घूमी और कुछ इलेक्ट्रानिक साक्ष्य मिले। दोनों को नकहा रोड से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों टूट गए और घटना को स्वीकार किया। एएसपी ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टीम में खैरीघाट थानाध्यक्ष राशिद अली, सर्विलांस प्रभारी मनोज सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।
    छह बच्चों की मां है पिद्दी की प्रेमिका
    प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला छह बच्चों की मां है। सबसे बड़ा बेटा 11 वर्ष का है। घटना के बाद गांव में महिला को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।