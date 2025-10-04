Bahraich News: प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया भेड़िया प्रभावित इलाकों का भ्रमण, बोले हर संकट में सरकार आपके साथ

Bahraich News वन्यजीव के हमले में मृतक छेद्दन व मुनकिया के घर जाकर उनके पुत्र छब्बर व ओमप्रकाश से भेंट कर सांत्वना व्यक्त की। अनुमन्य अहेतुक सहायता पांच-पांच लाख रुपये का स्वीकृति पत्र भेंट किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा अनुमन्य हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

संवाद सूत्र, जागरण, बहराइच: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले के भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गजाधरपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। शनिवार को जिले के दौरे पर आए योगी आदित्यनाथ सरकार में कृषि मंत्री और बहराइच के जिला प्रभारी सूर्य प्रताप शाही ने भेड़िया प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

गजाधरपुर में फखरपुर ब्लाक के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण के दौरान उन्होंने उच्चापाही (भिरगूपुरवा) ग्राम पंचायत मंझारा तौकली पहुंच कर पिछले दिनों वन्यजीव के हमले में मृतक छेद्दन व मुनकिया के घर जाकर उनके पुत्र छब्बर व ओमप्रकाश से भेंट कर सांत्वना व्यक्त की।

सूर्य प्रताप शाही ने अनुमन्य अहेतुक सहायता पांच-पांच लाख रुपये का स्वीकृति पत्र भेंट किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार आपके साथ है। प्रभावित परिवारों को सरकार से अनुमन्य हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रभारी मंत्री ने पंचायत भवन मंझारा तौकली में संचालित किए जा रहे अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाओं तथा एंटी रैबीज इंजेक्शन की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त की।