Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bahraich News: स्वास्थ्य समिति की बैठक में कमियों को देख भड़के डीएम, 16 आशाओं पर की कार्रवाई

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    बहराइच में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने 16 निष्क्रिय आशा कार्यकर्ताओं को हटाने का आदेश दिया और टीबी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराने और परिवार नियोजन सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई। टीकाकरण कार्य की समीक्षा के दौरान नवाबगंज ब्लॉक में आशा व आंगनवाड़ी की कम उपस्थिति देखकर डीएम के तेवर तल्ख हो गए। उन्होने 16 निष्क्रिय आशाओं को हटाने के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डा. एमएल वर्मा ने बताया कि आठ लाख जोखिम वाली आबादी में टीबी जांच का लक्ष्य निर्धारित है, जिनमें से पांच लाख लोगों की स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। एनआरसी में कम बच्चों की भर्ती पर डीएम ने नाराजगी जताई और अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर तुरंत भर्ती कराने के निर्देश दिए।

    इसके लिए आरबीएसके टीमों को सक्रिय करने और फालोअप सुनिश्चित करने को कहा। वजन और लंबाई मापने वाली मशीनें वीएचएसएनसी और जन आरोग्य समिति फंड से खरीदने की अनुमति दी गई। परिवार नियोजन सेवाओं में गिरावट पर सीडीओ मुकेश चंद्र ने कहा कि ठंड के मौसम में नसबंदी सेवाओं को बढ़ाया जाए और सप्लाई चेन गैप दूर कर स्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

    राष्ट्रीय दृष्टि विहीनता कार्यक्रम में मशीन की कमी पर सीडीओ ने प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। बैठक का संचालन डीपीएम सरजू खान ने किया। इस मौके पर मेडिकल कालेज के सीएमएस डा. एमएमएम त्रिपाठी, एसीएमओ डा. संतोष राना, डॉ. आरबी वर्मा, डिप्टी सीएमओ डा. अनुराग वर्मा, डीपीओ निहारिका विश्वकर्मा, बीसए आशीष कुमार सिंह सहित सीएचसी के अधीक्षक, बीपीएम व बीसीपीएम मौजूद रहे।