जागरण संवाददाता, बहराइच। शासन ने स्वास्थ्य कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी के निर्देश दिए हैं। जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना बायोमेट्रिक के फरवरी माह में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले सप्ताह से बायोमेट्रिक मशीन लगनी शुरू हो जाएगी।

अब स्वास्थ्य कर्मियों की रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनाने के बजाए आनलाइन हाजिरी लगेगी तभी उनका वेतन मिल सकेगा। क्योंकि सरकार ने सभी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल आने और जाने के के दौरान अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसके लिए शासन की ओर से मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र भेजा गया है।

इस पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेडिकल कालेज अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए मशीन लगाई जाएगी। यहां मशीन लगने पर जिले के दो हजार से अधिक कर्मचारियों को सुबह व शाम बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी पड़ेगी। इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर चिकित्सक तक शामिल हैं। जिले के 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कालेज अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी।



अब लगेगी अंकुश जिले के ग्रामीण इलाकों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मी रजिस्टर में हाजिरी लगाने के बाद अपना काम करने में लग जाते हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी होने से ऐसे कार्यों पर लगाम लगेगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी हर हाल में अस्पताल जाएंगे।