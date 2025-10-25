बहराइच में युवक की गला रेतकर हत्या, बरामदे में मिला खून से लथपथ शव
बहराइच में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव घर के बरामदे में खून से लथपथ हालत में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्यारों की तलाश कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। खैरीघाट इलाके में शनिवार को एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवक का शव बरामद में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। गांव में आशनाई को लेकर हत्या होने की चर्चा है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही हैं।
खैरीघाट इलाके के अलीनगर कला गांव निवासी 35 वर्षीय जाकिर अली की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बताया जाता है कि जाकिर रोजाना शाम को खाना खाने के बाद अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके टहलने जाते थे। शुक्रवार की शाम वह अपने घर से टहलने के लिए निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे।
बताया जाता है कि पत्नी की आंख भोर तीन बजे खुली तो देखा कि वह घर में नहीं थे और दरवाजा भी बाहर से बंद है। इस पर पत्नी ने पड़ोसी को फोन कर दरवाजा खोलने के लिए बुलाया। दरवाजा खोला तो देखा कि बरामदे में उसके पति का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ है।
हत्या की जानकारी पर ग्रामीण एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्षराशिद अली ने बताया कि प्रकरण की जानकारी मिली है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
