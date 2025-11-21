बहराइच में मनरेगा में 44 लाख की धोखाधड़ी, सचिव और प्रधान पर लगे गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधान, सचिव और तकनीकि सहायक ने अभिलेखों में चकमार्ग और मिट्टी पटाई का कार्य दिखा कर 44 लाख 16 हजार 963 रुपये डकार गए। शिकायत पर लोकपाल मनरेगा की जांच में मामले का खुलासा हुआ है। तीनों पर एफआईआर कराने के साथ वसूली की संस्तुति करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी है। मामला महसी ब्लाक के ग्राम पंचायत बरूहा बेहड़ का है।

मनरेगा लोकपाल कार्यालय में गांव निवासी संगमलाल और मैकू आदि ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में 2020-21 से लेकर 2023-24 तक कराए गए चकमार्ग और मिट्टी पटाई समेत कई अन्य कार्य के अलावा पीएम ग्रामीण आवास के नाम पर वसूली की गई और किस्त के नाम पैसे हड़प लिए गए।

शिकायत पर लोकपाल मनरेगा ने 9 अक्टूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण कर पाया कि यह कार्य पूरे गांव में कहीं नहीं हुए हैं। कुल 17 कार्यों पर 44,16,963 रुपये का फर्जी भुगतान किया गया है।

इसमें प्रधान समेत सचिव राजवंत, तकनीकि सहायक देवेंद्र नाथ पाठक दोषी हैं। लोकपाल ने तीनों से वसूली के साथ एफआईआर कराने की संस्तुति कर रिपोर्ट शासन और प्रशासन को दी है।

कागज पर दिखाए गए यह फर्जी कार्य

वर्ष कार्य का नाम भुगतान की राशि (₹) 2023-24 अमेरिका के घर से जंगली के घर तक चकमार्ग का निर्माण 4,02,045 2022-23 सुरेंद्र के घर से मेन सड़क तक चकमार्ग का निर्माण 4,37,460 2023-24 पुलिया से जन्नू के घर तक चकमार्ग 11,49,945 2024-25 अर्जुन सिंह के बंगला तक चकमार्ग 6,63,276 2022-23 रामसुहावन के घर से मेन सड़क तक चकमार्ग 3,53,580 2022-23 बड़े नाला से आशापुर सीमा तक चकमार्ग 6,20,043 कुल योग ₹ 36,26,349

नोट:-इसी तरह एक दर्जन और फर्जी कामों को दिखा कर लाखों का भुगतान दिखाया गया है।