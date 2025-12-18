Language
    बहराइच के तेजवापुर में चगजपतिपुर माइनर कटी, 100 बीघे फसल जलमग्न; फसल डूबने से किसान परेशान

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    बहराइच में गजपतिपुर माइनर की पटरी अचानक कट जाने से किसानों की करीब 100 बीघा दलहन व तिलहन की फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फ ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, तेजवापुर (बहराइच)। गजपतिपुर माइनर की पटरी अचानक कट जाने से किसानों की करीब 100 बीघा दलहन व तिलहन की फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फसल डूबने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

    तेजवापुर ब्लाक के गजपतिपुर माइनर की पटरी मोगलहा गांव के पास गुरुवार को कट गई। इससे किसानों के खेतों में लगी मसूर, गेहूं, मटर व तेलहन की फसल डूब गई। किसान जाहिद खान, मुमताज खान, अब्दुल रहमान, हकीमुद्दीन, हरीराम, अजय जायसवाल आदि ने बताया कि यदि जल्द ही पटरी न सही की गई तो फसलें खराब हो जाएंगी।

    किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा माइनर की पटरियों को दुरुस्त कराया जाए। साथ ही किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाए। सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता हर्ष कुमार ने बताया कि मौके का निरीक्षण कर कटी माइनर को सही करा दिया गया है।