बहराइच के तेजवापुर में चगजपतिपुर माइनर कटी, 100 बीघे फसल जलमग्न; फसल डूबने से किसान परेशान

संवाद सूत्र, तेजवापुर (बहराइच)। गजपतिपुर माइनर की पटरी अचानक कट जाने से किसानों की करीब 100 बीघा दलहन व तिलहन की फसलें जलमग्न हो गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फसल डूबने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेजवापुर ब्लाक के गजपतिपुर माइनर की पटरी मोगलहा गांव के पास गुरुवार को कट गई। इससे किसानों के खेतों में लगी मसूर, गेहूं, मटर व तेलहन की फसल डूब गई। किसान जाहिद खान, मुमताज खान, अब्दुल रहमान, हकीमुद्दीन, हरीराम, अजय जायसवाल आदि ने बताया कि यदि जल्द ही पटरी न सही की गई तो फसलें खराब हो जाएंगी।