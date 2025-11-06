Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच की IPL और पारले चीनी मिल में पेराई की डेट तय, इस दिन से होगी शुरुआत

    By Ritesh Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    जिले की चार चीनी मिलों में से सिंभावली चीनी मिल दिवालिया घोषित। आईपीएल चीनी मिल (जरवल रोड) में 8 नवंबर को पूजा के साथ पेराई सत्र शुरू, पारले चीनी मिल (परसेंडी) में 10 नवंबर को उद्घाटन। दोनों में तैयारियां अंतिम चरण में। एक मिल की पेराई तिथि अभी अस्पष्ट।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले की चार चीनी मिलों में से एक सिंभावली चीनी मिल को दिवालिया घोषित किया गया है। दो अन्य चीनी मिलों में पेराई सत्र को लेकर अगल-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। वहीं एक अन्य चीनी मिल की पेराई सत्र के उद्घाटन तिथि की तस्वीर साफ नहीं हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गन्ना विभाग के अधिकारियों के अनुसार जरवल रोड स्थित आईपीएल चीनी मिल में आठ नवंबर को पूजा-अर्चना के साथ पेराई सत्र का उद्घाटन होगा। वहीं 10 नवंबर को पारले चीनी मिल परसेंडी में भी औपचारिक शुरूआत होगी। इन दोनों चीनी मिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

    इसमें चीनी मिल और गन्ना विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उद्घाटन के तीन-चार दिनों के बाद चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरूआत पूरी तरह से हो जाएगी। श्रावस्ती सहकारी चीनी मिल नानापारा में अभी उद्घाटन तिथि तय नहीं है। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद यहां पेराई सत्र शुरू होगा।

    15 नवंबर के बाद होगी संबंधित चीनी मिलों में गन्ना खरीद

    दिवालिया घोषित हुई सिंभावली चीनी मिल में गन्ने की खरीद और पेराई न होने को लेकर यहां के किसानों का गन्ना बलरामपुर, तुलसीपुर, कुंदरखी, ईटाईमैदा समेत आसपास की कई अन्य चीनी मिलों को दिया जाएगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर के बाद संबंधित चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद कर पेराई सत्र का शुभारंभ होगा।

    आठ नवंबर को जरवल और 10 तारीख को पारले चीनी मिल में पेराई सत्र का उद्घाटन होगा। इसके दो-तीन दिन बाद गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी। 140 केंद्रों पर गन्ने की खरीद होगी। -आनंद शुक्ल, जिला गन्ना अधिकारी, बहराइच।