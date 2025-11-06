बहराइच की IPL और पारले चीनी मिल में पेराई की डेट तय, इस दिन से होगी शुरुआत

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले की चार चीनी मिलों में से एक सिंभावली चीनी मिल को दिवालिया घोषित किया गया है। दो अन्य चीनी मिलों में पेराई सत्र को लेकर अगल-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। वहीं एक अन्य चीनी मिल की पेराई सत्र के उद्घाटन तिथि की तस्वीर साफ नहीं हुई है।

गन्ना विभाग के अधिकारियों के अनुसार जरवल रोड स्थित आईपीएल चीनी मिल में आठ नवंबर को पूजा-अर्चना के साथ पेराई सत्र का उद्घाटन होगा। वहीं 10 नवंबर को पारले चीनी मिल परसेंडी में भी औपचारिक शुरूआत होगी। इन दोनों चीनी मिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसमें चीनी मिल और गन्ना विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। उद्घाटन के तीन-चार दिनों के बाद चीनी मिल में गन्ना पेराई की शुरूआत पूरी तरह से हो जाएगी। श्रावस्ती सहकारी चीनी मिल नानापारा में अभी उद्घाटन तिथि तय नहीं है। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर के बाद यहां पेराई सत्र शुरू होगा।

15 नवंबर के बाद होगी संबंधित चीनी मिलों में गन्ना खरीद दिवालिया घोषित हुई सिंभावली चीनी मिल में गन्ने की खरीद और पेराई न होने को लेकर यहां के किसानों का गन्ना बलरामपुर, तुलसीपुर, कुंदरखी, ईटाईमैदा समेत आसपास की कई अन्य चीनी मिलों को दिया जाएगा। विभागीय अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर के बाद संबंधित चीनी मिलों द्वारा गन्ना खरीद कर पेराई सत्र का शुभारंभ होगा।