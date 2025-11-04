बहराइच में औद्योगिक विकास: 1,656 करोड़ के निवेश से 90 इकाइयां स्थापित, 9 हजार को रोजगार

जागरण संवाददाता, बहाराइच। दो साल के अंदर उप्र ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में जिले में 140 इकाइयां लगाने के लिए उद्यमियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। निवेश की कुल लागत 2,301.54 करोड़ रुपये थी। इसके बाद प्रदेश स्तर पर हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 1,956 करोड़ की लागत से 117 इकाइयां लगाने के प्रस्ताव पास हुए थे। इनमें से अब तक जिले में 90 इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इन पर 1,656 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

उद्योग विभाग का दवा है की इन इकाइयों के लगने से 9 हजार लोगों को रोजगार मिला है। जिले में कई बड़े उद्यमियों ने अपने उद्योग लगाकर बेरोजगारों को रोजगार देने की ओर कदम बढ़ाया है। इनमें अदाड़ी समूह के साथ कई बड़े उद्योग शामिल हैं। खाद्य सामग्री से लेकर केमिकल्स आदि का उत्पादन हो रहा है।

अब तक जो उद्योग जिले में लग चुके हैं उनमें प्रमुख रूप से पारले विस्किट, फर्टीलाइजर और शुगर फैक्ट्री, सुदेश इंडस्ट्रीज की 70 करोड़ लागत से सरिया निर्माण, 500 करोड़ रुपये के निवेश से टाटा पावर माइक्रोग्रिड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रांसफार्मर और सोलर पैनल का निर्माण आदि शामिल है। इसी तरह कई अन्य उद्योग स्थापित हो चुके हैं। वहीं शेष बचीं 27 इकाइयों पर तेजी से काम चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्योग मित्र दिव्यादित्य ने बताया कि इन इकाइयों के लग जाने के बाद और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस माह जीबीसी, 350 करोड़ के निवेश की कार्रवाई पूरी इस माह नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सरेमनी की तैयारी जिले स्तर पर की जा रहीं हैं। इस बार एक हजार करोड़ रुपये का निवेश का लक्ष्य मिला है। इसमें से 350 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। पोर्टल पर भी इनका पंजीकरण कर लिया गया है।