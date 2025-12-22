बहराइच में SDM मोनालिसा ने 10 दुकानों पर चलवाया बुलडोजर, बोलीं, 'अवैध कब्जा किसी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त'

जागरण संवाददाता, बहराइच। नानपारा तहसील इलाके में तालाब की भूमि पर कब्जा कर बनी 10 पक्की दुकानों पर सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। एसडीएम के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान से दबंगों में भय व्याप्त है। एसडीएम ने दोबारा कब्जा करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

नानपारा उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि नानपारा तहसील के ग्राम लालबोझी स्थित तालाब की भूमि पर यासीन ने लंबे समय से कब्जा कर 10 पक्की दुकानों का निर्माण करा रखा था। सोमवार को तहसीलदार नानपारा, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल की टीम माैके पर पहुंची और अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर धराशायी करा दिया। कार्रवाई के दौरान नानपारा पुलिस भी मौजूद रही।