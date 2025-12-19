बहराइच में 31.14 करोड़ की लागत से हाईवे का होगा चौड़ीकरण, रोजाना हजारों वाहन भरते हैं रफ्तार
संवाद सूत्र, महसी (बहराइच)। जिला मुख्यालय से सीतापुर को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित भगवानपुर कस्बे से चहलारी घाट पुल तक 5.400 किलोमीटर हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए शासन ने 3114.22 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
बहराइच-सीतापुर हाईवे स्थित टिकोरा मोड़ से गदामार खुर्द तक 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई थी। इसके आगे चहलारीघाट पुल तक सात मीटर चौड़ी सड़क थी। इससे राहगीरों को समस्या हो रही थी।
विधायक सुरेश्वर सिंह के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा। शासन ने हाईवे के 22.800 से 28.200 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 3114.22 रुपये स्वीकृत किए।
निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। अवर अभियंता पंकज सिंह व विषद सिंह ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया के बाद हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
प्रतिदिन हजारों वाहन करते हैं आवागमन
बहराइच-सीतापुर हाईवे पर प्रतिदिन 18 हजार से अधिक छोटे व भारी वाहन गुजरते हैं।
सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी समेत आसपास के जिलों के वाहनों का आवागमन होता है।
अच्छी कनेक्टिविटी के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर धनराशि की स्वीकृति दे दी है। हाईवे के चौड़ीकरण से राहगीरों को सहूलियत मिलेगी। -सुरेश्वर सिंह, विधायक भाजपा, महसी।
