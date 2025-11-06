Language
    बहराइच में भेड़िये के हमले में लापता हुई बच्ची का सिर-कपड़ा हुआ बरामद, पर‍िवार में मचा कोहराम

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:44 PM (IST)

    बहराइच में एक हृदयविदारक घटना घटी। भेड़िये के हमले में लापता हुई बच्ची का सिर और कपड़े खेत में मिलने से परिवार में मातम छा गया। बच्ची खेत में खेल रही थी जब भेड़िया उसे ले गया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। चार दिन पहले भेड़िये के हमले में लापता हुई डेढ़ वर्षीय बच्ची का सिर व कपड़ा गन्ने के खेत में बरामद हुआ। पिता ने पहुंचकर कपड़े से शिनाख्त की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

    कैसरगंज रेंज के किंदौली गांव निवासी डेढ़ वर्षीय शानवी अपनी मां के साथ आंगन में सो रही थी। भोर में दबे पांंव पहुंचे भेड़िये ने बच्ची को जबड़े में दबोच कर भाग गया था। काफी खोजबीन के बाद गन्ने के खेत में कुछ मांस के टुकड़े मिले थे, शव नहीं बरामद हुआ था।

    शाम को ही वन विभाग की टीम ने भेड़िये को मार गिराया था। गुरुवार की शाम गांव में ग्रामीण धान की फसल को काट रहे थे, तभी दुर्गंध आई। ग्रामीण एकत्र होकर गन्ने के खेत में पहुंचे तो देखा कि सिर व शानवी के कपड़े मिले। शानवी के पिता ने कपड़े की पुष्टि की।

    फखरपुर थानाध्यक्ष ब्रम्हा गौंड ने बताया कि बरामद सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीएफओ बहराइच रामसिंह यादव ने बताया कि कपड़े भी शानवी के मिले है, ऐसे में पूरी संभावना है कि उसी का सिर हो सकता है।