संवाद सूत्र, गजाधरपुर (बहराइच)। चार दिन पहले भेड़िये के हमले में लापता हुई डेढ़ वर्षीय बच्ची का सिर व कपड़ा गन्ने के खेत में बरामद हुआ। पिता ने पहुंचकर कपड़े से शिनाख्त की और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

कैसरगंज रेंज के किंदौली गांव निवासी डेढ़ वर्षीय शानवी अपनी मां के साथ आंगन में सो रही थी। भोर में दबे पांंव पहुंचे भेड़िये ने बच्ची को जबड़े में दबोच कर भाग गया था। काफी खोजबीन के बाद गन्ने के खेत में कुछ मांस के टुकड़े मिले थे, शव नहीं बरामद हुआ था।

शाम को ही वन विभाग की टीम ने भेड़िये को मार गिराया था। गुरुवार की शाम गांव में ग्रामीण धान की फसल को काट रहे थे, तभी दुर्गंध आई। ग्रामीण एकत्र होकर गन्ने के खेत में पहुंचे तो देखा कि सिर व शानवी के कपड़े मिले। शानवी के पिता ने कपड़े की पुष्टि की।