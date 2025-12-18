बहराइच में दो दिन छाया रहेगा घना कोहरा, 20 मीटर से कम हो सकती है विजिबिलिटी

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में गुरुवार की सुबह भी घने कोहरे के साथ हुई। कोहरा अधिक होने के चलते लोगों को जनजीवन प्रभावित रहा। बढ़ते कोहरे के चलते मौसम विभाग की ओर से जिले को रेड अलर्ट में घोषित किया गया है। आगामी दो दिन घना कोहरा छाए रहने के साथ दृश्यता 20 मीटर से भी कम होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। पछुआ हवा चलने से लोग दिनभर ठिठुरते रहे।

जिले में बीते तीन दिनों से घना कोहरा हो रहा है। कोहरा होने से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। घना कोहरा होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा। सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। राहगीर अलाव से राहत पाने का प्रयास करते नजर आए। ठंड बढ़ने से सन्नाटा पसरा होने से बाजार में भी रात आठ बजे ही दुकानें बंद होने लगी। दृश्यता 20 मीटर दर्ज की गई। दिन में कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन चल रही पछुआ हवा से धूप बेअसर रही। उसके बाद फिर से बदली छा गई।