बहराइच में एसआईआर कार्य में शिथिलता मिली, दो बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में एसआइआर का कार्य चल रहा है। सरकार के निर्देश के बावजूद ड्यूटी में लगे बीएलओ द्वारा शिथिलता बरती जा रही है फार्म भरने के दौरान ग्रामीणों से अभद्रता की जा रही है। जिसके चलते दो लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

एसआइआर कार्य शुरू होने के साथ ही लापरवाही की शिकायत आनी शुरू हो गई है। फार्म भरने में लगे बीएलओ ढिलाई बरत रहे हैं। जिसके चलते इन पर कार्रवाई हो रही है। विशेश्वरगंज इलाके के लक्खारामपुर निवासी अंकित सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय निगोह में तैनात अनुदेशक अभिषेक सिंह द्वारा फार्म भरने के लिए जानकारी मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। फार्म भी नहीं भरा गया।

जिस पर उन्होंने अनुदेशक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कैसरगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत इच्छापुर में ग्राम रोजगार सेवक गोविंद लाल को बीएलओ बनाया गया। इनके द्वारा अभी तक एसआईआर का काम शुरू नहीं किया गया है। कई बार एसआइआर कार्य के लिए सूचना भी दी गई।