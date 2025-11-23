Language
    बहराइच में एसआईआर कार्य में शिथिलता मिली, दो बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    बहराइच जिले में एसआईआर कार्य में लापरवाही के चलते दो बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्रामीणों से अभद्रता और कार्य में ढिलाई बरतने की शिकायतें मिलने पर यह कार्रवाई की गई। एक मामले में, फॉर्म भरने के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर अनुदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरे मामले में, एसआईआर का काम शुरू न करने पर ग्राम रोजगार सेवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में एसआइआर का कार्य चल रहा है। सरकार के निर्देश के बावजूद ड्यूटी में लगे बीएलओ द्वारा शिथिलता बरती जा रही है फार्म भरने के दौरान ग्रामीणों से अभद्रता की जा रही है। जिसके चलते दो लोगों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    एसआइआर कार्य शुरू होने के साथ ही लापरवाही की शिकायत आनी शुरू हो गई है। फार्म भरने में लगे बीएलओ ढिलाई बरत रहे हैं। जिसके चलते इन पर कार्रवाई हो रही है। विशेश्वरगंज इलाके के लक्खारामपुर निवासी अंकित सिंह ने थाने में तहरीर देकर कहा है कि प्राथमिक विद्यालय निगोह में तैनात अनुदेशक अभिषेक सिंह द्वारा फार्म भरने के लिए जानकारी मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग किया गया। फार्म भी नहीं भरा गया।

    जिस पर उन्होंने अनुदेशक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कैसरगंज विकास खंड में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी पंकज कुमार मौर्य ने बताया कि ग्राम पंचायत इच्छापुर में ग्राम रोजगार सेवक गोविंद लाल को बीएलओ बनाया गया। इनके द्वारा अभी तक एसआईआर का काम शुरू नहीं किया गया है। कई बार एसआइआर कार्य के लिए सूचना भी दी गई।

    बावजूद इसके कार्य शुरू न करने पर थाने में तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष संजीव सिंह चौहान ने बताया कि वीडीओ पंकज कुमार की तहरीर पर बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी दो शिक्षकों पर मुकदमा लिखाने के बाद उनके निलबंन की कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की जा चुकी है।