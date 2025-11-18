बहराइच में सर्दी की दस्तक से बढ़ रहे बुखार के मरीज, हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 12 लोग

जागरण संवाददाता, बहराइच। तराई में बदल रहे मौसम की मार से बीमार पड़ रहे लोगों की भीड़ मेडिकल कालेज अस्पताल में सुबह से ही दिखाई पड़ने लगी। पर्चा कांउटर पर काफी भीड़ रही। कड़ी मशक्त के पर्चाे बनवाकर चिकित्सकों को दिखााने के लिए भी रोगियों को काफी इंतजार करना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1650 मरीजों की ओपीडी हुई। सबसे ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित रहे। 12 की हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तराई में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के तापमान में गिरावट व दिन में खिल रही धूप से लोग बीमार हो रहे है। इलाज कराने के लिए लोगों की भीड़ अस्पतालों में भी दिख रही है। सुबह आठ बजे से मरीज पर्चा बनवाने के लिए कतार में लग गए। पर्चा बनवाने के बाद सभी ने विभिन्न विभागों के चिकित्सकों को दिखाया।

फिजीशियन, सर्जन, ईएनटी व नेत्र विभाग में मरीजों की भीड़ रही। सबसे अधिक संख्या बुखार से पीड़ित मरीजों की रही। सबसे ज्यादा मरीज बाल रोग विभाग में पहुंचे। 225 बाल रोगियों की जांच चिकित्सकों की टीम ने की। कुल 1650 रोगियों की इलाज अस्पताल में हुई। इनमें 12 रोगियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मेडिकल कालेज के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर डा. अरविंद शुक्ल ने बताया कि गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।