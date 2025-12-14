Language
    बहराइच में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा गिरफ्तार, SOG और नानपारा कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    बहराइच में, लूटी हुई बाइक के साथ नेपाल भाग रहे श्रावस्ती के एक आरोपित की एसओजी और नानपारा कोतवाली पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद आरोपित को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। लूटी हुई बाइक से नेपाल भाग रहे आरोपित से एसओजी व नानपारा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई।

    पुलिस ने मुठभेड़ के बाद श्रावस्ती आरोपित को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है। लूटी गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से एक आरोपित फरार हो गया है। जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।

    रुपईडीहा इलाके के बाबागंज निवासी एक व्यक्ति से आठ दिसंबर को कोतवाली नानपारा के नहर पटरी के पास बदमाशों ने बाइक व 5100 रुपये नकदी लूट ली थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि रविवार भोर तीन बजे लूटकांड के आरोपितों के नेपाल भागने की सूचना मिली। जिस पर एसओजी प्रभारी मनोज कुमार, कोतवाल नानपारा राजनाथ सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी ने नेपालगंज रोड पर हांड़ा बसेहरी गांव के पास वाहनों की जांच शुरू की।

    बाइक चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस से बदमाशाें की मुठभेड़ की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पहुंप सिंह ने मौके का निरीक्षण किया।

    घायल बदमाश को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान श्रावस्ती निवासी दीपक कश्यप के रूप में हुई है। उसके पास से बाबागंज निवासी व्यक्ति से लूटी गई बाइक, एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जिसे सीज कर दिया गया है।

    पुलिस के मुताबिक बरामद बाइक लूटी हुई है। आरोपित बाइक से नेपाल जाने की फिराक में थे। एएसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित से फरार व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।