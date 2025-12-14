बहराइच में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा गिरफ्तार, SOG और नानपारा कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बहराइच। लूटी हुई बाइक से नेपाल भाग रहे आरोपित से एसओजी व नानपारा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद श्रावस्ती आरोपित को गिरफ्तार कर इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया है। लूटी गई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मौके से एक आरोपित फरार हो गया है। जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रुपईडीहा इलाके के बाबागंज निवासी एक व्यक्ति से आठ दिसंबर को कोतवाली नानपारा के नहर पटरी के पास बदमाशों ने बाइक व 5100 रुपये नकदी लूट ली थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि रविवार भोर तीन बजे लूटकांड के आरोपितों के नेपाल भागने की सूचना मिली। जिस पर एसओजी प्रभारी मनोज कुमार, कोतवाल नानपारा राजनाथ सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सभी ने नेपालगंज रोड पर हांड़ा बसेहरी गांव के पास वाहनों की जांच शुरू की।

बाइक चेकिंग के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जबकि दूसरा अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। पुलिस से बदमाशाें की मुठभेड़ की सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी पहुंप सिंह ने मौके का निरीक्षण किया।

घायल बदमाश को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान श्रावस्ती निवासी दीपक कश्यप के रूप में हुई है। उसके पास से बाबागंज निवासी व्यक्ति से लूटी गई बाइक, एक तमंचा, दो खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। जिसे सीज कर दिया गया है।