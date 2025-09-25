बहराइच में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, लखीमपुर का बदमाश घायल, तीन गिरफ्तार

Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:39 AM (IST)

    बहराइच के मुर्तिहा इलाके में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके घायल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चोरी का सामान नकदी तमंचा कारतूस व बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि चोर मुर्तिहा की ओर जा रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मुर्तिहा इलाके में गुरुवार को पुलिस और चोरों की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घेराबंदी कर घायल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है।

    एएसपी ग्रामीण ने बताया कि खैरीघाट एसओ को तीन चोरों के इलाके से मुर्तिहा की ओर जाने की सूचना मिली थी। मामले की जानकारी मुर्तिहा कोतवाल को देते हुए एसओ ने वाहन से चोरों का पीछा भी किया। 

    कोतवाली मुर्तिहा के हरी बाबू बगिया के समीप पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। 

    घेराबंदी कर पुलिस टीम ने घायल बदमाश छैलू निवासी बंसीबेली कैरातीपुरवा थाना ईशानगर लखीमपुर व खैरीघाट के टिकुरी निवासी अरुन व भंडारी पुरवा निवासी तुलसीराम को गिरफ्तार कर लिया है। 

    आरोपितों के पास से 17600 नकदी, तमंचा, कारतूस व बाइक भी बरामद किया गया है। मुठभेड़ में चोरों के पास से मोटरसाइकिल, अवैध असलहा तथा चोरी का माल बरामद किया गया।