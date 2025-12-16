पुलिस और बलिया के अपराधी के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल

जागरण संवाददाता, बहराइच। चोरी की बाइक से नेपाल जा रहे बलिया निवासी अपराधी और पुलिस के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। गोली उसके बांये पैर में लगी है। उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी के खिलाफ कई थानों में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार रात को रामगांव इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा शंकर तिवारी ने बताया कि अपराधी के चोरी की बाइक के साथ नेपाल भागने की सूचना मिली। जिस पर एसओजी टीम के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, थानाध्यक्ष रामगांव गुरुसेन ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की।

पुलिस टीम ने रामगांव इलाके के चिल्हारिया पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अचने बचाव में फायरिंग की तो बदमाश के बांये पैर में गोली लगी।