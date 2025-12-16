Language
    पुलिस और बलिया के अपराधी के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से आरोपी घायल

    By Raju Jaiswal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस और बलिया के एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने आ ...और पढ़ें

    पुलिस और बलिया के अपराधी के बीच मुठभेड़।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। चोरी की बाइक से नेपाल जा रहे बलिया निवासी अपराधी और पुलिस के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग की। गोली उसके बांये पैर में लगी है। उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी के खिलाफ कई थानों में 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    सोमवार रात को रामगांव इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा शंकर तिवारी ने बताया कि अपराधी के चोरी की बाइक के साथ नेपाल भागने की सूचना मिली। जिस पर एसओजी टीम के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार, थानाध्यक्ष रामगांव गुरुसेन ने पुलिस टीम के साथ घेराबंदी की।

    पुलिस टीम ने रामगांव इलाके के चिल्हारिया पुल के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोका तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अचने बचाव में फायरिंग की तो बदमाश के बांये पैर में गोली लगी।

    पुलिस ने उसे घेरकर पकड़ लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी पहचान बलिया जिले के उभांव इलाके के हल्दी रामपुर निवासी अर्जुन सिंह के रूप में हुई है।

    वर्तमान में वह श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर में रहता है। वह बहराइच व श्रावस्ती जनपद में बाइक चोरी करने के साथ अन्य अपराध में संलिप्त है। उसके खिलाफ बहराइच, श्रावस्ती के कई थानों में 16 मुकदमें दर्ज हैं।

    अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से एक पिस्टल, दो खोखा, तीन कारतूस व बाइक बरामद की गई है। एएसपी ने बताया कि इलाज के बाद उसे जेल भेजा जाएगा।