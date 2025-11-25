बहराइच को 44.59 करोड़ से 21 परियोजनाओं की सौगात मिली, पेयजल आपूर्ति और स्कूल शामिल
बहराइच जिले में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 44.59 करोड़ रुपये की लागत से 21 परियोजनाएं पूरी हुईं। इनमें पेयजल आपूर्ति, छात्रावास, और विद्यालय निर्माण शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से यह कार्य हुआ। जिलाधिकारी ने 53.09 करोड़ के पांच नए प्रस्ताव भी शासन को भेजे हैं, जिनमें ओपीडी भवन और खेल स्टेडियम जैसे कार्य शामिल हैं। बजट मिलते ही इन पर काम शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत आठ साल के अंदर जिले को 44 करोड़ 59 लाख की लागत से 21 परियोजनाओं को सौगात मिली है। इनमें पेयजल आपूर्ति, 50 बेड का छात्रावास, केजीबीवी की चहारदीवारी, राजकीय इंटर कालेज, काइलमन सर्विस सेंटर समेत कई अन्य कार्य शामिल हैं।
यह निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से हुआ है। वहीं पांच और नए प्रस्तावों पर डीएम ने अनुमोदन कर स्वीकृति और बजट के लिए शासन को भेजा है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। 50 प्रतिशत से अधिक दलित बहुल वाले गांवों में अगर किसी विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य कराने में वित्तीय दिक्कतें आती हैं तो संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार कर नोडल विभाग को देता है। जिसे डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव पास करके उसे स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा जाता है। चयनित संस्था से निर्माण कार्य कराया जाता है। जिले को मिली इन परियोजनाओं को पूरी होने में करीब आठ साल लगे हैं। यह परियोजनाएं 44.59 करोड़ की लागत से पूरी हुईं हैं।
पूर्ण होने वाली परियोजनाएं
|ब्लाक-नाम
|परियोजना
|धनराशि (लाखों में)
|चित्तौरा
|भगवानपुरमाफी, सोहरवा, किशुनपुर, लौकना, बिछला, फुलवरिया व परेवाखान गांव में जलापूर्ति
|1888.95
|हुजूरपुर
|ग्रामपंचायत पातूपुर व कलुवापुर में जलापूर्ति
|441.30
|तेजवापुर
|केजीबीवी की चहारदीवार
|17.06
|तेजवापुर
|ग्रामपंचायत हुसैनपुर में जलआपूर्ति
|242.13
|कैसरगंज
|जीआइसी खैरा बाजार
|418.11
|कैसरगंज
|जीजीआइसी में 50 बेड का छात्रावास, ग्राम बरामहेशपुर, चकपिहानी में जलापूर्ति
|424.50
|बलहा
|जीआइसी में 50 बेड का छात्रावास
|141.12
|बलहा
|ग्राम बेहटा में जलापूर्ति
|280.72
|रिसिया
|कामन सर्विस सेंटर का निर्माण
|84.00
|रिसिया
|केजीबीवी में चहारदीवारी
|8.70
|फखरपुर
|नंदवल गांव में जलापूर्ति
|361.62
|नवाबगंज
|केजीबीवी में चहारदीवारी
|10.36
53.09 करोड़ के भेजे गए पांच और प्रस्ताव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से डीएम से अनुमोदन लेकर 53.09 करोड़ लागत की पांच और प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। इनमें मल्टी स्टोरी ओपीडी भवन, आडीटोरियम, खेल स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। बजट आते ही काम शुरू होगा।
-मुहम्मद खालिद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
