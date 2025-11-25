बहराइच को 44.59 करोड़ से 21 परियोजनाओं की सौगात मिली, पेयजल आपूर्ति और स्कूल शामिल

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत आठ साल के अंदर जिले को 44 करोड़ 59 लाख की लागत से 21 परियोजनाओं को सौगात मिली है। इनमें पेयजल आपूर्ति, 50 बेड का छात्रावास, केजीबीवी की चहारदीवारी, राजकीय इंटर कालेज, काइलमन सर्विस सेंटर समेत कई अन्य कार्य शामिल हैं।

यह निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से हुआ है। वहीं पांच और नए प्रस्तावों पर डीएम ने अनुमोदन कर स्वीकृति और बजट के लिए शासन को भेजा है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका नोडल विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। 50 प्रतिशत से अधिक दलित बहुल वाले गांवों में अगर किसी विभाग द्वारा कोई निर्माण कार्य कराने में वित्तीय दिक्कतें आती हैं तो संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार कर नोडल विभाग को देता है। जिसे डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष प्रस्ताव पास करके उसे स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजा जाता है। चयनित संस्था से निर्माण कार्य कराया जाता है। जिले को मिली इन परियोजनाओं को पूरी होने में करीब आठ साल लगे हैं। यह परियोजनाएं 44.59 करोड़ की लागत से पूरी हुईं हैं।