Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्वांचल और उत्तराखंड के लिए बहराइच डिपो से जुड़ी बस सेवा, यात्र‍ियों को म‍िलेगी सुव‍िधा

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    बहराइच डिपो ने पूर्वांचल और उत्तराखंड के लिए सीधी बस सेवा शुरू की है, जिससे यात्रियों को गोरखपुर और टनकपुर तक सीधी यात्रा करने में सुविधा होगी। वर्तमान में दो बसें चलाई जा रही हैं, जिनकी संख्या यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। गोरखपुर के लिए बस सुबह 9 बजे और टनकपुर के लिए दोपहर 3 बजे रवाना होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच डिपो से पूर्वांचल व उत्तराखंड के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह सौगात मिलने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रोडवेज से बैठने पर वह सीधे गोरखपुर व टनकपुर की यात्रा कर सकेंगे। परिवहन निगम ने अभी दो बसों का संचालन शुरू किया है। बेहतर रिस्पांस मिलने पर बसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच डिपो से 125 बसों का संचालन हो रहा है। डिपो से अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर व लखनऊ के लिए सीधी बस की सेवा यात्रियों को मिल रही है। यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के लिए डिपो से गोरखपुर व उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बस सेवा शुरू कर दी है, जिससे यात्री को बार-बार उतरकर बस बदलने की जरूरत न पड़े।

    गोरखपुर के लिए शुरू हुई बस सेवा बहराइच डिपो से सुबह नौ बजे रोजाना रवाना होती है और शाम चार बजे वहां से वापसी करती है। टनकपुर के लिए बस यहां से दोपहर तीन बजे रवाना होती है और वहां से सुबह सात बजे वापसी करती है। डिपो का मानना है कि बेहतर रिस्पांस मिलेगा तो बसों की संख्या में बढ़ाेत्तरी की जाएगी।

     

    बहराइच डिपो से गोरखपुर व उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बसों की सेवा शुरू की गई है। इस रूट पर बस चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी।- अर्चना पाल, बहराइच डिपो प्रभारी