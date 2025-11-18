जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच डिपो से पूर्वांचल व उत्तराखंड के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह सौगात मिलने से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। रोडवेज से बैठने पर वह सीधे गोरखपुर व टनकपुर की यात्रा कर सकेंगे। परिवहन निगम ने अभी दो बसों का संचालन शुरू किया है। बेहतर रिस्पांस मिलने पर बसों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

बहराइच डिपो से 125 बसों का संचालन हो रहा है। डिपो से अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर व लखनऊ के लिए सीधी बस की सेवा यात्रियों को मिल रही है। यात्रियों की सुविधा में इजाफा करने के लिए डिपो से गोरखपुर व उत्तराखंड के टनकपुर के लिए बस सेवा शुरू कर दी है, जिससे यात्री को बार-बार उतरकर बस बदलने की जरूरत न पड़े।

गोरखपुर के लिए शुरू हुई बस सेवा बहराइच डिपो से सुबह नौ बजे रोजाना रवाना होती है और शाम चार बजे वहां से वापसी करती है। टनकपुर के लिए बस यहां से दोपहर तीन बजे रवाना होती है और वहां से सुबह सात बजे वापसी करती है। डिपो का मानना है कि बेहतर रिस्पांस मिलेगा तो बसों की संख्या में बढ़ाेत्तरी की जाएगी।