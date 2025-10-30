बहराइच नाव हादसा: कौड़ियाला नदी में लापता आठ लोगों की तलाश में जुटी 16 टीमें, रेस्क्यू जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के भरथापुर गांव में लखीमपुर के खैरटिया से नाव पर सवार होकर 30 लोग वापस आ रहे थे। पानी के तेज बहाव में नाव एक पेड़ से टकराकर पलट गई थी। 21 लोगों को तो सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया जबकि एक महिला की मौत हो गई थी।

नाव पर सवार पांच बच्चों समेत आठ लोग नदी में लापता हैं। उनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी व एसएसबी की 16 टीमें टीमें नदी में रेस्क्यू कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट को बंद कर लगभग नौ किलोमीटर के दायरे में नदी में लापता लोगों की तलाश की जा रही है।