    बहराइच नाव हादसा: कौड़ियाला नदी में लापता आठ लोगों की तलाश में जुटी 16 टीमें, रेस्क्यू जारी

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:58 PM (IST)

    बहराइच के सुजौली इलाके के भरथापुर गांव में लखीमपुर से लौट रही एक नाव पानी के तेज बहाव में पेड़ से टकराकर पलट गई। 21 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, पर एक महिला की मृत्यु हो गई। पांच बच्चों समेत आठ लोग लापता हैं, जिनकी तलाश एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। 24 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। सुजौली इलाके के भरथापुर गांव में लखीमपुर के खैरटिया से नाव पर सवार होकर 30 लोग वापस आ रहे थे। पानी के तेज बहाव में नाव एक पेड़ से टकराकर पलट गई थी। 21 लोगों को तो सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया जबकि एक महिला की मौत हो गई थी।

    नाव पर सवार पांच बच्चों समेत आठ लोग नदी में लापता हैं। उनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड पीएसी व एसएसबी की 16 टीमें टीमें नदी में रेस्क्यू कर रही हैं। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट को बंद कर लगभग नौ किलोमीटर के दायरे में नदी में लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

    24 घंटे बीतने के बाद भी अब तक लापता लोगों में किसी का पता नहीं चल सका है। नदी में घड़ियालों व मगरमच्छों की संख्या अधिक होने के चलते लोग अनहोनी से आशंकित भी हैं। मौके पर मंडलायुक्त, आई जी देवीपाटन मंडल,डीएम , एसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं।