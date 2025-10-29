Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच के कौड़ियाला नदी में सवारियाें से भरी नाव पलटी, 24 लापता; CM योगी ने बचाव कार्य के द‍िए न‍िर्देश

    By Arun Dixit Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:35 PM (IST)

    बहराइच की कौड़ियाला नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 24 लोगों के लापता होने की सूचना है। मौके पर बचाव अभियान जारी है और प्रशासन लापता लोगों की तलाश में जुटा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)।भारत-नेपाल सीमा से सटे सुजौली इलाके के भरथापुर गांव निवासी तकरीबन 28 लोग एक नाव पर सवार होकर बुधवार को खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वापस आने के दौरान कौड़ियाला नदी में तेज बहाव होने के चलते नाव हिचकोले खाकर पलट गई। चार लोग तो नदी से सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन 24 लोग लापता बताए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी, एडीएम व एसडीएम मिहींपुरवा समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके की ओर रवाना हुए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     


    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेकर पुलिस और प्रशासन को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि तत्काल राहत कार्य को सुचारू रूप से कराना सुनिश्चित करें।

     

    बीते दिनों चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज का क्लोजर समय पूरा होने के बाद बैराज के गेट खोले गए थे। इसके बाद कौड़ियाला व गेरुआ नदी में पानी का तेज बहाव चल रहा था। बुधवार को भरथापुर गांव निवासी लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति, हरिमोहन समेत 28 लोग एक नाव पर सवार होकर खैरटिया के लिए गए थे।

    नाव मिहींलाल पुत्र पुत्तीलाल चला रहे थे। लक्ष्मीनरायन की मानें तो कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सभी लोग उसी नाव से फिर कौड़ियाला नदी के रास्ते भरथापुर लौटने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि पैदल का रास्ता काफी लंबा होने के चलते सभी ने नाव पर सवारी की थी।

    बताया जा रहा है कि भरथापुर गांव पहुंचने से पहले ही नदी के तेज बहाव में नाव पलट गई। इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगाें ने हरिमोहन, ज्योति, रानी देवी व लक्ष्मीनरायन को नदी से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन अन्य लोग नदी में लापता हो गए, जिनकी तलाश में गिरिजापुरी स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट बंद कर पानी के बहाव को रोका गया है।

    घटना की जानकारी मिलते ही एडीएम अमित कुमार, एसपी रामनयन सिंह समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि नदी में लापता लोगों की तलाश कराई जा रही है।