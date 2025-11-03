Language
    बहराइच नाव हादसे के पांचवे दिन दो शव बरामद, लापता 6 लोगों की तलाश अब भी जारी

    By Santosh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    बहराइच के भरथापुर नाव हादसे के पांचवें दिन रेस्क्यू टीम को दो और शव मिले। यह घटना कौड़ियाला में हुई, जहाँ 30 लोगों से भरी नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई थी और आठ लापता थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने शवों की तलाश की। मृतकों की पहचान शिवनंदन और सुमन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। भरथापुर नाव हादसे के पांचवें दिन रविवार को रेस्क्यू टीम ने दो शव बरामद किए। पहला शव घाघरा बैराज से पांच किलोमीटर दूर सुजौली इलाके के जंगल गुलरिया गांव के सामने व दूसरा शव लखीमपुर जिले के सुजानपुर गांव के पास घाघरा नदी में मिला। दोनों शवों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    भारत के आखिरी गांव भरथापुर के पास स्थित कौड़ियाला में बीते बुधवार को 30 लोगों से भरी नाव पलट गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व सोनार तकनीकी विशेषज्ञ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई थीं।

    रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिहींपुरवा पहुंचने के कुछ ही देर बाद अलग-अलग स्थानों से दो शव बरामद हुए। इनकी शिनाख्त भरथापुर निवासी 50 वर्षीय शिवनंदन व 28 वर्षीय सुमन के रूप में हुई । शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। थानाध्यक्ष सुजौली प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से शवों की शिनाख्त की गई है। भरथापुर नाव हादसे में लापता हुए दोनों शव हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है।