बहराइच नाव हादसे के पांचवे दिन दो शव बरामद, लापता 6 लोगों की तलाश अब भी जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। भरथापुर नाव हादसे के पांचवें दिन रविवार को रेस्क्यू टीम ने दो शव बरामद किए। पहला शव घाघरा बैराज से पांच किलोमीटर दूर सुजौली इलाके के जंगल गुलरिया गांव के सामने व दूसरा शव लखीमपुर जिले के सुजानपुर गांव के पास घाघरा नदी में मिला। दोनों शवों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

भारत के आखिरी गांव भरथापुर के पास स्थित कौड़ियाला में बीते बुधवार को 30 लोगों से भरी नाव पलट गई थी। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग लापता हो गए थे। लापता लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व सोनार तकनीकी विशेषज्ञ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई थीं।