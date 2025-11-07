Language
    बहराइच में हुए नाव हादसे में पांचवा शव बरामद, तीन की तलाश जारी

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    बहराइच में नाव दुर्घटना के बाद बचाव दल ने पांचवा शव बरामद किया है। अभी भी तीन लोग लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है और प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद कर रहा है।

    संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। सुजौली इलाके के भरथापुर नाव हादसे के 10वें दिन रेस्क्यू टीम को एक और सफलता मिली। सर्च आपरेशन में जुटी पीएसी टीम को रेस्क्यू के दौरान घटनास्थल से दो किलोमीटर दूर गेरुआ नदी में लापता एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। अभी भी तीन लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

    30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा की टीम के प्लाटून कमांडर कमलेश कुमार ने बताया कि रेस्क्यू में उनकी टीम की पांच बोट सर्च आपरेशन में जुटी थी। घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर घाघरा बैराज के अप स्टीम गेरुआ नदी में एक बच्चे का शव शुक्रवार की दोपहर बरामद किया गया। सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। बरामद शव की पहचान पांच वर्षीय रीतू निवासी गिलौला श्रावस्ती के रूप में हुई है। शव की पहचान घनश्याम के मौसेरे भाई राम नरेश मौर्य ने की है।

    थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर प्लाटून कमांडर कमलेश, प्लाटून कमांडर चंद्र शेखर यादव, हेड कांस्टेबल रईश अहमद, संजीव कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।