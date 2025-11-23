Language
    बहराइच में SIR के दौरान अच्छे काम करने वाले बीएलओ होंगे सम्मानित, 4 दिसंबर है गणना फॉर्म भरने की लास्ट डेट

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    बहराइच में विशेष पुनरीक्षण के दौरान अच्छा काम करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इससे अन्य BLO को भी प्रेरणा मिलेगी। मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य चल रहा है और गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है।

    SIR में अच्छे काम करने वाले बीएलओ होंगे सम्मानित।

    संवाद सूत्र, कैसरगंज (बहराइच)। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले कार्मिक न सिर्फ प्रशासन की उपलब्धि बढ़ाते हैं, बल्कि अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणास्रोत भी बनते हैं।

    उन्होंने बताया कि विधानसभा कैसरगंज के बूथ/भाग संख्या 181 नगर पंचायत कार्यालय कैसरगंज कक्ष संख्या एक की बीएलओ शिक्षामित्र रीता वर्मा ने 61 फीसदी मतदाता गणना पत्रक भरकर बीएलओ एप के माध्यम से डिजिटाइज किया।

    वहीं, बूथ/भाग संख्या 298 उच्च प्राथमिक विद्यालय बढ़ौली कक्ष संख्या चार के बीएलओ शिक्षक अकील अहमद ने 55 फीसदी कार्य पूर्ण कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

    बीएलओ प्रयास करते हुए समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य सात बीएलओ ने भी 40 फीसदी से अधिक फार्म डिजिटाइज किया है। इन सभी को सम्मानित किया जाएगा।